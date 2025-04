Cádiz también sufre la falta de tests: «Hay muchos casos de coronavirus que no constan en las estadísticas»

La provincia de Cádiz superó este miércoles los 600 casos de coronavirus . Más de 100 personas dieron positivo en las peores 24 horas de la crisis sanitaria en terriotio gaditano y es posible, siguiendo las estimaciones de Salud, que esta semana se superen los 850 contagios. Pero, ¿se ajustan estos datos a la realidad?

Los profesionales consultados aseguran que la cifra de contagiados en Cádiz, al igual que en el resto del país, es mucho más alta a día de hoy. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya reconoció al decretarse el Estado de Alarma que a España le estaba costando seguir la recomendación de la OMS de hacer pruebas masivas. Pese a la prometida puesta en marcha de la logística, a día de hoy los pacientes sin sintomatología grave siguen sin saber si tienen la Covid-19 .

Los protocolos, que se actualizan a diario, tienen como objetivo prioritario evitar el colapso sanitario . Hasta ahora la provincia de Cádiz lo ha conseguido. Además, la Junta presentó esta semana el «Plan 9.000» para desplegar todos los recursos necesarios ante el previsible aumento de ingresos hospitalarios.

Pero, más allá de los recuentos oficiales, la enfermedad también se vive en casa. Con menor intensidad y mucha mayor frecuencia, los afectados sufren los síntomas más leves y se hacen a la idea de que están contagiados, sin esperanza de llegar a constatarlo.

Chema lleva en aislamiento domiciliario desde que su mujer dio positivo. Tanto él como sus dos hijos también han tenido síntomas relacionados con la enfermedad (descomposición de estómago, pérdida de apetito, dolor de cabeza, fiebre o tos), pero no ha sido necesario el ingreso hospitalario. «Estamos abonados al paracetamol y dejados de la mano de Dios», apunta, reconociendo el desgaste psicológico tras casi dos semanas en las que cada uno de los miembros de su familia ha estado confinado en una habitación distinta. Sólo en Alcalá del Valle, una de las localidades más afectadas por el brote, hay más de 150 posibles afectados, según la estimación del Consistorio.

Familiares de casos positivos o pacientes con sintomatología breve afrontan la enfermedad sin confirmación oficial

El profesional sanitario necesita valorar si el paciente tiene una sintomatología seria para decidir si se traslada al hospital y, posteriormente, se hace el test. Fiebre durante más de tres días (incluso una semana), problemas respiratorios, desorientación, edad... Son varios los factores a tener en cuenta para precisar la escala de gravedad. En la atención telefónica, el médico calcula incluso cuántas palabras dice un paciente por minuto para valorar el nivel de asfixia, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias.

La mayoría de los pacientes que pasan el coronavirus en aislamiento sin constar en las estadísticas «acabarán curándose». Pero son ya varias las personas que han fallecido como posible caso de coronavirus sin constar en las estadísticas, tal y como denunció ayer el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago. El caso más flagrante se da en las residencias, donde tampoco se realizan pruebas a todos los residentes, sino a los ancianos que muestran síntomas relacionados .

La residencia de mayores de Ubrique. Radio Ubrique

En el asilo de Ubrique han fallecido dos personas cuya muerte podría estar relacionada con el brote detectado la pasada semana. La familia de una de ellas ha recabado información en las últimas horas para constatar los síntomas que padeció la anciana, así como las causas de la muerte detalladas por el médico en el certificado de defunción, que habla de «posible Covid-19». La gerencia de la Fundación trasladó a la familia y públicamente que se trataba de una muerte natural. «En ningún momento aquí se habló de coronavirus porque eran residentes que, antes de saltar la alarma, podía llegar (su muerte) de un momento a otro», argumó una portavoz del centro de Cope Ubrique.

Los familiares de los residentes solicitan, al igual que se hizo en Alcalá del Valle, que se haga la prueba del coronavirus a la totalidad de las personas relacionadas con el centro .

Hay fallecidos con «posible Covid-19» que no cuentan en las estadísticas oficiales pese a mostrar síntomas claros

El protocolo también contempla que se hagan tests a los sanitarios (con síntomas), la primera línea de defensa en la lucha contra el virus. Sin embargo, «eso al final no es real», tal y como vienen señalando los profesionales consultados. Los epidemiólogos de los distritos , ante la limitación de pruebas y la avalancha de solicitudes, deben seleccionar en base a las líneas marcadas por las autoridades sanitarias.

Luis es celador en el área de Urgencias del Hospital Puerta del Mar. Hace ocho días le enviaron al aislamiento domiciliario tras haber estado en contacto con un caso positivo. Sin embargo, más de una semana después sigue a la espera de la prueba. «Están seleccionando y supongo que deben hacerlo. Pueden contratar a más celadores y es normal que prioricen o prefieran hacérselo a los médicos y enfermeros», explica este sanitario que, además, cuida a su madre durante su enfermedad. «Cada uno tenemos nuestra vida detrás del hospital», recuerda.

«Hay análisis matemáticos que hablan de que ya tenemos muchísimos más contagiados por coronavirus de lo confirmado », admite Fernando, médico de familia. El objetivo sigue siendo evitar la expansión del virus, a pesar de que sin tests masivos hay tratamientos que se realizan sin la certeza de que se trate de la Covid-19.

Los profesionales de todas las áreas siguen reclamando más medios, más allá de los tests. «En vez de montar Ifemas, los médicos de primaria deberíamos tener vehículos y equipos de protección individual (EPIs) para poder atender mejor, a domicilio y con la tranquilidad de evitar contagios», argumenta, ya que «quizás esa persona que estaba leve en su casa no llega al hospital y conseguimos que no se saturen las UCIs».

Con el paso de las semanas, cada vez más personas superan el coronavirus protagonizando las noticias más esperanzadoras. Alguno de estos afectados invisibles también acabarán su periodo de incubación en breve. Es el caso de Chema, que, lejos de mostrarse optimista, seguirá reclamando los tests. « No saldré por las puertas de mi casa mientras me hagan la prueb a. Ni yo ni mis hijos. No sabemos si estábamos sanos, pero ahora, por precaución, no quiero infectar a nadie», advierte.