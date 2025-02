Las autoescuelas de Cádiz salen a la calle por la falta de examinadores

Las autoescuelas de Cádiz están en una situación límite. Casi 10.000 personas están a la espera del carné de conducir . Hace cinco años, había 34 examinadores y ahora solo se cuenta con 17. Y la situación en verano empeora porque, con el periodo vacacional, Cádiz tiene 5 examinadores de tráfico en activo .

Esta bajada de examinadores se traduce en que las listas de espera para sacarse el carné son cada vez más largas. Desde que aprueba el teórico, el alumno tiene que esperar una media de tres meses para poder examinarse .

Ante esta coyuntura tan complicada, las autoescuelas han salido hoy a las calles de Cádiz y Jerez para que se visualice la situación que están viviendo. Más de 145 vehículos se han manifestado en Jerez y alrededor de 90 en Cádiz. «Que el alumnado entienda que la Administración es la que no nos deja desarrollar nuestro trabajo », denuncia Sergio Pinzón López, gerente de Autoescuelas Asdrúbal de Cádiz y miembro de la Agrupación de Autoescuelas de la Bahía de Cádiz .

En este sentido, Pinzón aclara que «las autoescuelas están abiertas todos los días del año de lunes a viernes, mañana y tarde, y si no podemos examinar no es porque no tengamos interés, es porque no hay examinadores». Y añade, « nos encontramos con las manos atadas porque ojalá pudiésemos examinar cada semana a seis personas, pero la Administración no nos da posibilidades ».

Estas reivindicaciones no son nuevas porque es una problemática que las autoescuelas arrastran desde hace años y el tiempo lo único que ha hecho es empeorarlo. «La Dirección General de Tráfico ha sacado nuevas plazas de examinadores, pero no son suficientes. Nosotros estimamos que deberían sacarse a nivel nacional unas 400 plazas y que el reparto entre las provincias sea equitativo en función de la demanda », apunta el gerente de Autoescuelas Asdrúbal.

«Esto es incoherente porque en muchos casos el carné de conducir sirve para conseguir un puesto de trabajo o te abre nuevas posibilidades para lograrlo », agrega Pinzón. «Hay muchísima gente que depende del carné de conducir para trabajar de transportistas, en las ambulancias, en autobuses, para oposiciones de Correos o de policía y no es lógico que haya que esperar tanto para conseguirlo».

Las autoescuelas de la Bahía de Cádiz han partido en caravana desde San Fernando y han entregado sus reivindicaciones en la Jefatura de Tráfico de la plaza Asdrúbal y a la Subdelegación del Gobierno en Puerta Tierra . Las autoescuelas jerezanas también han salido en caravana desde el polígono industrial Ciudad del Transporte .