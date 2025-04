Airbus traslada a medio centenar de empleados de Puerto Real a Sevilla

La dirección de Airbus sigue tomando decisiones estratégicas que afectan directamente al futuro de la factoría de Puerto Real. En este caso, los gestores de la compañía han comunicado a los representantes de los trabajadores la necesidad de desplazar a 50 montadores de la planta puertorrealeña a Sevilla . Este contingente estará en las instalaciones de San Pablo y Tablada durante un año prorrogable. La empresa ofrece un incentivo de 200 euros para gastos de viaje.

La medida se concretó el pasado lunes en una reunión mantenida en la planta entre sus principales gestores y los representantes del comité de empresa. Los sindicatos han señalado al respecto que elevarán la medida para su deliberación al Comité de Empleo de la compañía, órgano en el que están también representados los comités de otras factorías. Sin embargo, Airbus quiere celeridad en este asunto, ya que las plantas sevillanas necesitan ahora de mano de obra para cubrir las salidas voluntarias que se han producido con cargo al plan de ajuste que activó Airbus en octubre pasado para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.

La medida que se pretende poner en marcha en Puerto Real ha sido calificada por UGT como un paso más en el «desmantelamiento y deslocalización» de la planta gaditana que persigue la dirección de Airbus. Cabe recordar que la irrupción del coronavirus y los efectos letales que ha traído para el sector aeronáutico han puesto en el punto de mira a las dos plantas de la Bahía de Cádiz , especialmente a la de Puerto Real. Ambas instalaciones, tanto la de El Puerto como la de Puerto Real, son consideradas por Airbus como «non core» («no esenciales») para la estructura de la empresa.

El traslado de los 50 montadores de Puerto Real a Sevilla tiene un carácter voluntario , pero el comité se pregunta qué pasará si no hay personal suficiente que acepte este desplazamiento. Los montadores que están llamados a abandonar la factoría gaditana desarrollan su trabajo en las líneas de montaje de los programas del A320, A330 y A350 . La salida de este contingente dejaría a la planta de Puerto Real bajo mínimos. No hay que olvidar que el plan de ajuste pactado ha permitido la salida voluntaria o prejubilación de 46 trabajadores en Puerto Real y de 30 en la factoría de El Puerto, lo que significa que no se cubren las expectativas de Airbus, que pretendía 151 salidas en Puerto Real y 130 en El Puerto. La sospechas es que se aplicará un ERE.

Vuelven las movilizaciones

La plantilla en estos momentos está en 430 empleados y se teme que antes del verano Airbus tome una decisión contundente con Puerto Real ante la ausencia de carga de trabajo . Por este motivo, los representantes de los trabajadores exigen un compromiso serie y eficiente de Airbus para dotar de carga a la planta gaditana, ya que, de lo contrario, la empresa tendrá la excusa perfecta para su cierre.

La planta de Puerto Real se ha especializado en la fabricación de estabilizadores y timones de cola de los aviones. Actualmente realiza una media de tres cajones mensuales del A350, unos 45 estabilizadores del A320, uno mensual del A330 y una estructura especial del 'superjunbo' A380 para los aviones que siguen en vuelo, ya que este programa ha quedado cancelado por falta de clientes.

La situación de Airbus es complicada y sus efectos se notan también en la industria auxiliar aeronáutica de la Bahía. Este panorama lleva de nuevo al sindicato UGT a retomar las movilizaciones a partir del próximo 18 de enero , con las concentraciones ante la puerta de la factoría. Las protestas incluyeron un encierro de una semana en la factoría el pasado diciembre de unos 40 empleados en demanda de carga de trabajo y contra el desmantelamiento de la planta de Puerto Real.