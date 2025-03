El ‘agujero’ millonario de un Cádiz sin su mejor puente

El cierre perimetral en el puente de la Constitución es para Cádiz un auténtico drama. Un mazazo definitivo para aquellos sectores que están sufriendo con más vehemencia la crisis del coronavirus y que ahora se enfrentan a un nuevo varapalo que pone en jaque su supervivencia.

Cerrar en el puente de diciembre es decir adiós a 71.000 estancias hoteleras , que traducido en euros supondrían más de cinco millones. Una cantidad que dejarán de ingresar los establecimientos hoteleros y las casas rurales que en esta época del año viven su época de esplendor. Para hacerse una idea de la repercusión económica que va a tener este cierre, habría que echar la vista un año atrás para comprobar el éxito del mejor período festivo que vive la provincia más allá del verano.

El puente de las tradicionales zambombas de Jerez, los almuerzos y cenas de empresa en los restaurantes, las escapadas a la Sierra, las compras en los casco históricos y centros comerciales o los llenos en los hoteles y casas tanto del interior como de la costa. El puente de la Constitución es por tradición el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad, a la vez que la última oportunidad para cambiar de aires algunos días.

Es el comienzo de las contrataciones para la hostelería, hoteles o comercios, muchas de las cuales tienen continuidad hasta el mes de enero, cuando finalizan las fiestas más consumistas del año. Precisamente por ello, cerrar en esta época del año se ha convertido en un auténtico agujero para la actividad económica de una zona que el año pasado cosechó el 12,5% de la ocupación que regsitró toda Andalucía durante el puente de la Constitución. Según las estadísticas que recoge Turismo Andaluz, la media de ocupación desde el jueves que comenzó el período festivo hasta el domingo fue del 68% de media, una cifra que la Patronal hotelera elevó al 81%.

Los días de mayor ocupación fueron los del viernes y sábado, con un 86%, un registro superado por localidades como Cádiz capital, que rozó el lleno con un 98%, así como Jerez, El Puerto de Santa María y Algeciras, por encima también del 90%. Además, el gasto realizado por los turistas en esta época del año superó al del resto del año, una tendencia propia de la época. Por este motivo, Cádiz dejará de ingresar alrededor de 74,5 euros por cada visitante que este año no llegará a la provincia

Estas cifras suponían además un incremento de un punto y medio con respecto al puente del año 2018, lo que evidencia que el atractivo turístico de la provincia en estas fechas iba en aumento. Ahora, este cierre frena en seco las expectativas no sólo del sector de la hostelería sino también de los comerciantes, que se beneficiaban de este importante movimiento viajero.

Hoteles cerrados

El presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Hostelería (Horeca), Antonio de María , lamenta las restricciones horarias que empañarán el que considera uno de los mejores puentes del año para el sector. «Todo lo que no sea poder servir cenas, hace mucho daño a un sector que siempre ha respetado las normas. De hecho, en los meses de junio y julio, Cádiz fue la provincia que más viajeros recibió en toda España y los contagios en la provincia eran mínimos, por lo que no entendemos estas restricciones en nuestro sector», ha apuntado el portavoz de los empresarios, que también ha lamentado el escaso número de hoteles que mantienen las puertas abiertas en este puente de diciembre y que van a perder millones de euros.

«Cádiz sin el puente de diciembre lo va a perder todo y han condenado a los hoteles a cerrar sus puertas. Están suspendiendo una actividad económica importantísima para esta provincia sin un motivo justificado. Ahí están los estudios y se pueden consultar», añade de María, que considera una ruina la limitación de las comidas de Navidad al mediodía y con estas restricciones de aforo. «Si han puesto ya la distancia de seguridad de silla a silla, ¿por qué no se puede aumentar el aforo interior más allá del actual 30%?. Si el salón tiene dimensiones para respetar la distancia de seguridad, no entendemos cómo no se puede ampliar el aforo como mínimo al 50 o 75%», explica el hostelero.

Desde Horeca ya han advertido de las consecuencias negativas que puede tener para el sector el mantenimiento de estas restricciones de movilidad y de horarios de cierre más allá del próximo 10 de diciembre , ya que arruinaría la campaña de Navidad. De hecho, hoteleros de la capital gaditana, como Josefa Díaz, del Hotel Las Cortes, ha asegurado que la caída de la actividad puede llegar a ser inasumible. «Apenas tenemos un 5% de ocupación para el puente de la Constitución y apenas hay reservas para el resto del mes de diciembre. Estamos hablando de un verdadero desastre para la economía de la provincia. Este puente era muy importante para nosotros y también lo hemos perdido», apostilló la empresaria.

Noticias relacionadas Una Navidad atípica sin zambombas en Jerez