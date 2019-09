COFRADE El Vaticano concede a la Parroquia de San José un Año Jubilar Josefino Dará comienzo el 8 de diciembre y terminará el mismo día de 2020, cuando se conmemora el 150 aniversario de San josé como Patrón Universal de la Iglesia

La Voz Cádiz Actualizado: 16/09/2019 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado 2 de septiembre, el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor D. Rafael Zornoza Boy, comunicaba al párroco de San José, P. Alfonso Gutiérrez Estudillo, que el Vaticano había concedido la celebración de un Año Jubilar a la Parroquia de San José tal y como se había solicitado, y que dará comienzo el próximo 8 diciembre de 2019, culminando el 8 de diciembre de 2020.

La solicitud para la concesión del Año Jubilar Josefino fue elevada por el párroco de San José al obispo diocesano el pasado mes de julio, al conmemorarse el próximo 8 de diciembre de 2020 el 150 aniversario de la proclamación de San José como Patrón Universal de la Iglesia.

La creación de la parroquia de San José de Cádiz data del año 1787 siendo la única parroquia presente en los extramuros de la ciudad durante años. A lo largo de estos años la imagen y la devoción a San José ha tenido una significación particular en la devoción y en la vida de fe de muchos gaditanos. Esta devoción es tal que incluso tras la trágica explosión del año 1947 se le considera protector a San José, al no ser afectada esta zona tras este grave siniestro que causó no sólo numerosos daños materiales, sino también un gran número de víctimas mortales, acontecimiento que aún hoy se sigue recordando en la parroquia con la celebración de una Eucaristía conmemorativa cada 17 de agosto.

La imagen titular de la Parroquia data entre 1874 y 1877 (mucho antes de que fuese proclamado incluso como patrón universal de la Iglesia). Fue la única imagen salvada del saqueo e incendio provocado el 18 de julio de 1936. Una obra de gran valor artístico de la escuela genovesa de mediados del S. XVIII, quedando de esta manera probada que durante siglos ha sido venerada por los feligreses de esta parroquia manteniéndose la devoción al Santo Patriarca hasta la actualidad.

La solicitud de la celebración de este Año Jubilar Josefino ha contado con el respaldo del Consejo Parroquial de San José y de las comunidades de religiosos y religiosas de la feligresía, de manera que este año jubilar sea un impulso en el celo apostólico y misionero de los miembros de la comunidad parroquial, aprovechando los instrumentos que desde la Iglesia Diocesana en este curso pastoral se invita a profundizar como son: el Congreso de Laicos, que pretende despertar la conciencia y la responsabilidad de los Laicos en la misión de Evangelización de la Iglesia; el mes Misionero Extraordinario, que el Papa Francisco ha convocado para el próximo mes de octubre; la Escuela Parroquial de discipulado, etc.

«La comunidad parroquial acoge con gozo esta concesión por parte del Vaticano y se dispone a desarrollar la programación que con tal acontecimiento jubilar llevará a cabo», afirma la Diócesis de Cádiz y Ceuta.