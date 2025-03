Las trampas del chapuzón gaditano en las puertas de la Fase 2

Cádiz, sábado de la Fase 1 , 11.30 horas de la mañana. La playa está igual que una feria, pero que una feria de muestras, con la gente andando de acá para allá, sin pararse más que para saludar ora a un conocido ora al propio horizonte. La norma es clara: a esa hora sólo pueden estar en la calle las personas mayores de 70 años . O quienes vayan a gastar dinero, para lo que no sirve la playa. Pero entre los paseantes y deportistas que se demoran y los menores de 14 que se anticipan, decenas de cabecitas van asomando por la orilla de la playa gaditana a esa hora .

Hay que recordar que en Fase 1 el baño en la playa, a no ser que sea por cuestiones deportivas, está prohibido . Se puede pasear, pero no bañarse ni tomar el sol . Pero todos sabemos que hacer las leyes es como poner las baldosas de la cocina: hay que dejar un pequeño espacio de dilatación para que la solería no reviente. Y muchos han sido los gaditanos que han aprovechado esas juntas en la solería que es el verano anticipado de este fin de semana, con temperaturas que han frisado los 30 grados , para disfrutar de la playa. En un sentido de la palabra tan amplio como los arenales de Santa María, la Victoria y Cortadura.

Sobre la una del mediodía la presencia de niños (en su franja horaria, porque ellos son los más responsables en esta crisis) era mucho mayor en la playa. Y era aquí donde las trampas a la prohibición del baño , que se suspenderá en la mayor parte de la provincia desde este lunes , se hacía más evidente.

Si se puede andar por la playa se puede andar por la orilla . Y si se pueden meter los pies, se pueden meter los tobillos. Y la pantorrilla, y la rodilla. Y él se dejó caer, pero ella le levantó. Lo mismo para adultos que para niños. Si no se veía a prácticamente nadie cayendo en el delito de bañarse, sí se descubrían a algunos sorteando la ley hasta quedar empapados. No pocos, tras el traspiés, recogían su camiseta y móvil, situado a escasos metros, y continuaba su marcha.

Lo mismo sucedía con la norma de no tomar el sol. Unas pocas y coloridas sombrillas se movían por el arenal como beduinos cruzando el desierto hasta que, por algún motivo, detenían su marcha. Y la sombrilla quedaba clavada, por tiempo indefinido, en la arena.

Si la situación en este fin de semana aperitivo del verano era complicada, sin hacer dramas y con un respeto generoso de las normas de distanciamineto social , será curioso observar qué pasa a partir del lunes, cuando Cádiz afronte su Fase 2 de desescalada.

Pese a que la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia han adelantado que permitirán el baño desde el lunes, en Cádiz capital se ha retrasado esa fecha hasta el 1 de junio (esto es, el lunes siguiente). Así que el vecino, el mismo que elige al alcalde, podrá bañarse en Camposoto o en la Barrosa pero no en La Caleta, Santa María o La Victoria. O lo hará, como este fin de semana, haciendo trampas.