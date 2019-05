Educación La Seguridad Social revisará la valoración del profesor con cáncer dado de alta El propio subdelegado del Gobierno, José Pacheco, se compromete a revisar el informe cuanto antes

La Subdelegación del Gobierno y el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya han comenzado a dar los primeros pasos con la intención de solucionar la difícil situación en la que se encuentra el profesor gaditano que sufre cáncer de médula osea y que ha recibido el alta obligatoria por parte del INSS que le obliga a incorporarse a su puesto de trabajo, en Almería, el próximo martes.

La mediación del sindicato de Enseñanza USTEA ha surtido efecto y el propio subdelegado del Gobierno, José Pacheco, y la directora provincial del INSS, Inmaculada Ríos, han mantenido un encuentro con el afectado para estudiar su caso de forma pormenorizada. Durante la reunión, el afectado les ha explicado su historial médico, así como los diferentes informes que avalan su incapacidad para trabajar.

Según fuentes del sindicato, los responsables de ambas administraciones han puesto de relieve la falta de información en las oficinas en relación a los últimos tratamientos y han reconocido-apuntan desde USTEA- que el informe de valoración no ha tenido en cuenta estos aspectos y, por tanto, se ha realizado con los informes clínicos que existían hasta el pasado mes de octubre.

«Desconocían, por ejemplo, que este mismo mes, el docente tenía cita médica para afrontar un nuevo tratamiento incapacitante», ha apuntado María Jesús de León, portavoz de Ustea Cádiz. En este sentido, la sindicalista ha explicado que «el alta médica no tiene ningún fundamento y eso es lo que le hemos hecho saber, no solo hoy, sino desde hace una semana, que llevamos pidiendo por escrito la carta de la resolución y que no aparece por ningún lado. De hecho, sin esa carta, el afectado se encuentra en una situación total de indefensión porque la Delegación de Educación no le puede dar el nombramiento sin la resolución del alta obligatoria», ha añadido.

Además, desde Ustea también han señalado el grave perjuicio que está situación genera en el propio IES, ya que la plaza de esta profesor está cubierta desde principios de curso por otra persona. Además, el día 29 de mayo, el docente enfermo tendrá que volver a darse de baja para recibir el nuevo tratamiento.

Por esta situación y con la información aportada desde el sindicato y por el propio enfermo, los responsables de la Subdelegación del Gobierno y del INSS, se han comprometido a pedir una reunión del equipo de valoración para que revise el informe emitido hace apenas unos días en el que se dictaba el alta obligatoria.