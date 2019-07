XXII Aniversario muerte Miguel Ángel Blanco El PP recuerda a Miguel Ángel Blanco reclamando de nuevo una calle en Cádiz con su nombre Juancho Ortiz lamenta que el equipo de Gobierno, después de dos años, no haya cumplido el acuerdo plenario para nominar un espacio en la capital en recuerdo del concejal asesinado por ETA

El Partido Popular de Cádiz ha hecho un homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco, concejal popular de Ermua, cuando se cumplen 22 años de su muerte a manos de la banda terrorista ETA.

En el acto estaban presentes el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, que ha estado acompañado por los concejales del PP gaditano, José Manuel Cossi, Mayte González García-Negrotto, Carmen Sánchez, Nuria Álvarez y José Carlos Teruel (que sustituirá próximamente a Ignacio Romaní); además de otros dirigentes del PP como es el caso de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez, exalcaldesa de la capital.

El acto ha tenido lugar delante del monumento a las Cortes de Cádiz, en la plaza de España, donde se ha leido un manifiesto en recuerdo del concejal del PP asesinado en el año 1997, se ha hecho una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo.

Juancho Ortiz ha sido el encargado de leer el manifiesto asegurando que «han pasado 22 años y necesitamos explicar a los más jóvenes quién fue Miguel Ángel Blanco y qué significó su secuestro y asesinato y cómo nos comportamos ejemplarmente. Con coraje cívico y determinación ante los terroristas y sus cómplices, con claridad en la exigencia y en la aplicación del estado de derecho. Hoy los herederos de ETA siguen sin condenar el secuestro y asesinato ni ningún otro crimen de la banda. Hoy ETA se ha disuelto pero quedan muchos temas pendientes para su definitiva derrota».

El portavoz popular ha añadido que «la utilización de la violencia para obtener fines políticos dinamita la convivencia y la democracia constitucional y jamás está justificada».

Propuesta a pleno o ruego

Desde el PP se ha recordado que hace dos años, coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, se presentó una propuesta al pleno del Ayuntamiento gaditano para nombrar una calle, plaza o espacio en la ciudad en recuerdo del concejal asesinado, siendo aprobada con la abstención del equipo de Gobierno formado por Podemos y Ganar Cádiz.

Dos años después, este acuerdo no se ha ejecutado. Así, el portavoz popular ha manifestado que en el próximo pleno se recordará al nuevo equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, con José María González Santos 'Kichi' al frente, que este acuerdo debe tener cumplimiento. Lo harán a través de una propuesta a pleno o mediante un ruego.

Para Juancho Ortiz, «es muy triste que dos años después de tomarse este acuerdo aún no se ha materializado». Ha señalado que «si después de dos años no hay una calle a su nombre, entendemos ahora por qué no votaron a favor y es precisamente porque en ningún momento han querido recordar a Miguel Angel Blanco y lo que significó ese punto de inflexion y de lucha de la sociedad española contra el terrorismo para decir basta ya a ETA».