El PP pide explicaciones a Kichi sobre el centenar de despidos de Global Center en Cádiz

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz , ha pedido hoy al alcalde que dé explicaciones sobre el acuerdo que anunciaron «a bombo y platillo» en noviembre del pasado año con la empresa Global Center para la creación de –según dijo Kichi- 150 empleos dignos.

Los populares han señalado que «no es comprensible que se llegue a un acuerdo con una empresa para crear empleo -como dijeron desde el Equipo de Gobierno- y cuando se produce un centenar de despidos a lo más que se llegue es a mostrar el apoyo a los trabajadores. Lo que tiene que mostrar ahora es el acuerdo al que llegaron».

Juancho Ortiz señaló que Kichi «debe explicar cuánto dinero de todos los gaditanos dio a la empresa que ahora ha echado a cien personas a la calle y exigirle, en cualquier caso, la devolución de ese dinero, que es lo que siempre se ha requerido a otras administraciones cuando han concedido ayudas o apoyo a empresas que no han cumplido luego lo estipulado en esos acuerdos».

Apoyo a comerciantes y hosteleros

El presidente del Grupo Popular también ha requerido hoy al concejal de Fomento, Carlos Parada, que « explique cómo van las dos líneas de ayudas de 70 mil euros cada una que anunciaron el 3 de abril, hace ya casi dos meses, para hosteleros y comerciantes de la ciudad por la crisis del Coronavirus, y las ayudas a autónomos. La respuesta es la usual ya en este Equipo de Gobierno de estamos pendiente de que se publiquen».

Sin plenos ordinarios

«Ni Kichi ni su concejal Parada pueden dar explicaciones certeras de por qué estas ayudas –irrisorias, por cierto, de 70 mil euros para todos los comercios gaditanos afectados, por ejemplo- y otras medidas que se supone aprobadas no se ponen en marcha. El motivo es que s omos la única ciudad que no celebra plenos, ni presenciales ni telemáticos . Lo mismo que el año pasado Kichi se saltó el pleno de julio porque dijo que no le había dado tiempo a prepararlo, después de cuatro años de alcalde, porque se habían celebrado elecciones municipales a finales de mayo, ahora se salta el ordinario de abril y el de mayo no sabemos muy bien la causa», señaló Juancho Ortiz.

Juancho Ortiz concluyó señalando que «hemos sido de las últimas ciudades de la provincia en abrir las playas y vamos a ser los últimos en celebrar plenos. Ni se concretan medidas, ni se toman acuerdos ni se da cuenta de los decretos que firma el alcalde. Lo mismo cuando volvamos a metido a dos o tres asesores más como hizo hace un mes con el portavoz de Calle Viva. Luego se enfada porque le llamemos flojo, pero es que no hay otra explicación a tanta desidia y tanta falta de trabajo».