«Fue un error técnico, no pudimos controlarlo»

Está por todos lados. Desde hace casi una semana la imagen del oso polar de peluche con el cuello torcido en la Cabalgata de Reyes de Cádiz no para de salir a todas horas. Es tema de opinión y de bromas (muchas) en la televisión, en prensa, en las redes sociales, por whatsapp y en cientos de memes que se reenvían de grupos a grupos como si no hubiera otro asunto más importante del que hablar.

Pero detrás de ese oso , de esa imagen de deterioro y de error evidente, hay una empres a. Una empresa que está afincada en Málaga y que fue una de las que contrató el Ayuntamiento de la capital gaditana para el desfile del día 5 de enero de este año.

Y la sobredimensión que ha tomado el tema (aunque sea para hacer bromas) les está afectando. Mucho. « No es plato de buen gusto para nadie, estamos sobrepasados y nos da mucha pena ... el revuelo que se ha formado ya se ha salido un poco de madre y los primeros que estamos mal por ello somos nosotros», confiesa a este periódico el empresario, afectado por la situación.

«Nos están hasta ofreciendo dinero por hablar. Y es que de verdad que no hay mucho que explicar. Fue un fallo técnico, un error que se intentó subsanar y que no se pudo controlar. En cuanto que la organización nos avisó que el muñeco podía salir del desfile, salió y punto». Y continúa: «Teníamos, de verdad, una especial ilusión por participar en la cabalgata de Cádiz. El año pasado por la pandemia no pudimos y este año era nuestra oportunidad... y ahora con todo lo que se ha formado con un simple error... nos da mucha pena, al final ha sido una frustración muy grande ».

Trece años de experiencia

Porque, como asegura, esta empresa no es en absoluto novata en este tipo de espectáculos. Su propietario lo quiere dejar claro. «Tenemos trece años de experiencia y hacemos cabalgatas y pasacalles por toda España. De hecho ese día teníamos varias a la vez en diferentes ciudades... pero existen los errores y es lo que ha ocurrido aquí y, sobre todo, que se ha sobredimensionado por las redes , por hacer las bromas, de verdad que no creo que haya sido para tanto...». «Me alegro que haya servido para la risa por cómo lo estamos pasando, pero también hay que pararse a pensar que nosotros como trabajadores vivimos de esto y nos afecta».

¿Y cuál fue ese fallo? Pues, como explica el dueño de la empresa, esos osos gigantes tienen en el traje un sistema de ventilación que lleva dos turbinas que van funcionando durante el desfile. Pero en el caso del oso dañado falló la turbina superior lo que ocasionó que la cabeza se fuera doblando hacia los lados. «Fue algo que no pudimos controlar, intentamos cambiar la batería pero no funcionaba por lo que se decidió sacarlo». Sin embargo ya fue tarde, la televisión y cientos de cámaras de móvil ya habían cazado ese momento. El resto lo hicieron las redes sociales.

«Entiendo la opinión de todo el mundo, pero nos sabe muy mal por Cádiz, los gaditanos, el Ayuntamiento... fue un error y ya está, algo que puede pasar y que además no es grave, no es un accidente... ojalá pudiera volver a atrás, ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado esta dimensión. Respeto lo que digan, también las bromas, pero de verdad que somos una empresa con experiencia y no cogemos a cuatro que pasan por la calle y los ponemos ahí».

¿Y dónde está el famoso disfraz? «No es verdad que lo dejaran tirado. Lo tenemos aquí, cuestan un dinero».

Desde la empresa sienten lo ocurrido. «Esperemos que sigan confiando en nosotros y que se relativice y se entienda simplemente como un error, que puede pasar, que ocurre en todos lados y que no tiene especial importancia. Se ha sacado de madre».