La nueva sede de Fiestas nunca llega

Mientras la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz se debate entre lidiar con el Carnaval espontáneo del próximo fin de semana y la organización del oficial, con Concurso, entre mayo y junio, su traslado a la que fuera sede del Rectorado de la Universidad de Cádiz, en la calle Ancha de la capital gaditana, se encamina a su tercer año de retraso . Se cumplirá justamente cuando se celebre el Concurso Oficial de Agrupaciones.

La mudanza fue anunciada para mediados de 2019 pero han pasado ya casi tres años y no llega. El traslado de la Concejalía de Fiestas (ya agrupada con Cultura) a la nueva ubicación no se produce sin que tampoco se ofrezcan explicaciones a trabajadores y sindicatos . El propio equipo de Gobierno admitía el pasado octubre que este plazo de tres años –aunque habría que restar a esa cuenta varios meses de pandemia en la que se paralizaron todo tipo de suministros y actividad de reforma– no tiene fecha de finalización. Permanece ‘sine die’: «Esa ubicación definitiva se producirá una vez concluyan los trabajos [...] que se están alargando más de lo previsto», admitía en otoño Cultura en una nota oficial.

Fuentes sindicales aseguran que el traslado, que se anunció inicialmente para finales del verano de 2019, se ha visto lastrado por « graves dificultades técnicas en la instalación de la red informática y de telecomunicaciones », sin las que cualquier oficina tiene imposibilitada ahora cualquier labor.

El retraso se prolonga tanto que, sin fecha concreta de resolución, se produjo otra mudanza intermedia . Fiestas (con Cultura), en vez de pasar del Edificio Amaya al antiguo Rectorado, como se anunció, pasó ya del Edificio Amaya al ECCO, también el pasado octubre, «mientras finalizan esas obras».

Otro traslado asociado, el del Rectorado de la Universidad de Cádiz desde la calle Ancha hasta el edificio Reina Sofía sí se produjo hace tres años, en primavera de 2019, y se ejecutó sin problemas. Las mismas fuentes sindicales han acusado durante este tiempo a la UCA de haber sido «desleal» en la gestión de la permuta de sedes , al asegurar que la vieja sede de Ancha estaba lista para acoger a las concejalías de Cultura y Fiestas con una simple reforma.

Resulta que no era tan simple, que los trabajos se han atascado hasta el punto de sumar dos años de retrasos y precisar de una mudanza intermedia hasta el ECCO. Ninguna de las partes, ni trabajadores, ni equipo de Gobierno ni UCA son capaces de precisar casi 36 meses después cuando se ejecutará el definitivo traslado a la calle Ancha.