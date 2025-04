«No tengo miedo, pero sin la Policía Local en las playas vamos a ser más permisivos»

«Nos han transmitido que seamos más permisivos», asegura uno de los vigilantes contratados por la Junta de Andalucía este verano para controlar el aforo de las playas de Cádiz, tras la renuncia de la Policía Local a patrullar por la arena. La ausencia de los agentes municipales por las playas de Cádiz supondrá un aumento de la inseguridad de los bañistas pero, sobre todo, de las decenas de vigilantes que tienen que hacer cumplir a los usuarios una serie de restricciones sanitarias marcadas por la pandemia del coronavirus. Si hasta el momento, su autoridad era subestimada por muchos bañistas, ahora esto aún puede agravarse más ante la falta de los policías a los que solían acudir si tenían problemas con alguna persona que se negaba a cumplir con las indicaciones. Además, esta decisión se ha producido a las puertas de la temporada alta de playas, cuando aumentará la demanda y, por tanto, los problemas para mantener las indicaciones de seguridad.

Tras lo ocurrido en Rota, donde un vigilante fue golpeado por un bañista por hacerle cumplir con las normas, el vigilante asegura que, en su caso, va a intentar evitar todo tipo de situaciones violentas. «Yo no tengo miedo porque tengo claro que no voy a discutir con nadie, pero está claro que el que no haya policía es más problemático, sobre todo, en zonas de playa donde es más difícil hacer cumplir las normas, ya sea por la gente o por las condiciones de la playa», asegura este voluntario, que no quiere dar su nombre porque en el contrato firmado con la administración autonómica se incluye una cláusula de confidencialidad.

Las playas más conflictivas

Desde el 1 de julio, su labor se ha visto complicada por esta ausencia de autoridad, algo que ya venían denunciando desde que comenzaron a desarrollar sus labores a lo largo de la orilla. «Hay zonas de Cádiz que son más conflictivas que otras. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en el tramo de Cortadura que hacerlo en las playas de Santa María del Mar o de La Caleta», apuntó el joven, que rechazó haber tenido problemas hasta el momento, más allá de malas contestaciones por parte de algunos ciudadanos. Además, asegura que en su mayoría, la población está bastante concienciada con la situación. «Quizás lo peor es Santa María del Mar, porque hasta en La Caleta la misma gente de allí se conoce y se van organizando solos cuando va subiendo la marea. La verdad es que allí no ha habido problemas», apuntó. Además, aseguran que han sido los propios trabajadores los que han elegido la zona en la que querían trabajar durante la primera reunión que mantuvieron con Protección Civil, donde además hubo una gran demanda por zonas como La Caleta.

El joven también pone de relieve las quejas de los trabajadores por la falta de puntos de sombra a lo largo de toda la playa. «Me he despellejado ya tres veces, así que hemos pedido algo de sombra para resguardarnos. Y eso que de momento no está haciendo mucho calor», apuntó el trabajador, que aún no ha recibido el pago de su salario y no sabe cuánto dinero cobrará. «Se habla mucho de 1.900 euros pero no estamos aún ni dados de alta en la Seguridad Social porque tienen un mes para hacerlo, así que no sabemos ni lo que nos van a retener de IRPF», explicó.

También está aún pendiente el tema de los horarios, ya que de momento su jornada de trabajo no se ajusta al horario de los servicios de playa del Ayuntamiento de Cádiz, algo que parece un poco incongruente y que la Junta de Andalucía está estudiando.