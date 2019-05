UNIVERSIDAD Mantell lamenta el uso de 'fake news' en la campaña a rector de la UCA para perjudicarle El candidato señala al entorno de Piniella, que le insta a denunciar y a «aportar pruebas»

El buen ambiente que reinaba entre los candidatos a rector a la Universidad de Cádiz se ha quebrado. Un día después de conocerse los resultados, que señalaban que Francisco Piniella y Casimiro Mantell se enfrentarían en una segunda vuelta, una de las candidaturas ha denunciado que se ha recurrido a la estrategia de las 'fake news' (noticias falsas) para arañar votos.

Concretamente, ha sido Casimiro Mantell (que obtuvo un 36,4% de porcentaje de apoyos con 2.478 votos ponderados) el que ha señalado estas malas prácticas desde la candidatura de Francisco Piniella (que logró un 44,5% de porcentaje con 3.029 votos ponderados). «En el mismo día de la votación estuvieron circulando informaciones que no eran reales, lo que ahora se conoce como 'fake news', para perjudicar a mi candidatura, y eso me ha dejado muy molesto».

Mantell subraya que se ha llegado a decir «que no queríamos escuchar a los alumnos o, incluso, que yo tenía relación con el uso fraudulento de las tarjetas de la UCA, algo que es totalmente falso». El candidato lamenta que «durante la votación les seguían llegando mensajes por whatsapp a los alumnos con este tipo informaciones; si se hace el mismo día de la votación es evidente que la intención es que no puedan ser rebatidas». «No estoy acostumbrado a este tipo de campaña, ayer mismo, cuando se estaba produciendo esta situación, le dije a mi equipo que no entrara a contestar nada», señala Mantell, al tiempo que recalca que «nosotros hemos preferido centrarnos en el debate académcio».

Al ser preguntado por estas acusaciones, Francisco Piniella, que ha confesado que ya las había oído, lamenta que «la Universidad debería estar por encima de este tipo de manifestaciones, nunca se han escuchado unas acusaciones de este tipo en las elecciones». Ha emplazado a la candidatura de Mantell a «acudir a la junta electoral si cree que se ha cometido algún tipo de irregularidad» y denuncia que estas declaraciones «se están diciendo sin aportar ni una sola prueba».

En este sentido, Piniella comenta que «no he ha llamado nadie de las candidaturas para decirme nada de las supuestas 'fake news', ni tampoco para felicitarme por ser el candidato más votado, aunque entiendo que tampoco tendrían por qué hacerlo».

Nada decidido

En lo que sí están de acuerdo tanto Piniella como Mantell es en subrayar que todo está abierto. También coinciden en su satisfacción por los datos conseguidos.

«Tenemos muy claro que el contador se pone a cero, que aquí no se arrastran votos», indica Piniella, que lamenta no obstante que «se tarde ahora tanto tiempo en volver a la votación, cuando podría haberse hecho al día siguiente». Piniella destaca la alta participación del alumnado -uno de los sectores donde ha conseguido más apoyos- y lamenta que esta movilización puede perderse en la segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de mayo. «Intentaremos que no se pierda esa ilusión de la que parece haberse contagiado la comunidad universitaria».

Por su partel, Mantell analizaba que «nos hemos encontrado con datos mejores de los que esperábamos» y es optimista para la segunda vuelta. «Queremos dejar claro el mensaje de que nuestra iniciativa merece la pena», afirma. Desde su candidatura se pone el acento en que en esta primera vuelta no hay ganadores ni perdedores y ponen como ejemplo el caso del anterior rector, Eduardo González Mazo, que resultó gabador hace ocho años pese a ser el segundo más votado en la primera vuelta.