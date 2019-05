UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Tres catedráticos para un sillón La Fundación Cajasol acoge un debate entre los candidatos a rector de la Universidad de Cádiz: Miguel Ángel Pendón, Casimiro Mantell y Francisco Piniella

El debate entre los candidatos a liderar el destino de la Universidad de Cádiz es completamente diferente al que mantuvieron los candidatos a presidir el Gobierno. Si entre Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias hubo zancadillas y puñaladas dialécticas, entre Casimiro Mantell, Miguel Ángel Pendón y Francisco Piniella reinó el buen ambiente durante todo el tiempo que duró el encuentro organizado por la Fundación Cajasol, en la que los tres aspirantes pudieron discutir sus distintos puntos de vista sobre presente y futuro de la UCA. Fue un debate-almuerzo en el que se pusieron sobre la mesa fortalezas, retos y carencias.

Antes de comenzar el debate, María del Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, recibía a los candidatos en la sede de la entidad, la Casa Pemán. «Mucha suerte a los tres, gane quien gane las elecciones, la Fundación Cajasol siempre tiene sus puertas abiertas», subrayaba, a la vez que recordaba que en un gran número de actividades culturales organizadas por la entidad hay algún investigador de la UCA. «Uno de nuestros retos es lograr más participación de los jóvenes en los actos de la Fundación, y ahí la UCA tendrá mucho que decir», añadía Díez.

¿Por qué se presentan los candidatos?

En los saludos ya quedaba claro un mensaje que los tres han ido repitiendo en campaña: por encima de todo, son parte de una institución común a la que respetan y quieren como es la UCA. Mientras entraban en al sala de la Casa Pemán, comentaban encuentros con profesores de otros departamentos o actividades de la universidad con el gesto de quien se alegra de que las cosas vayan bien. Tras agradecerles el moderador (que es quien firma el texto) que aceptaran la invitación, les preguntó, precisamente, por la razón que les lleva a presentarse a rector.

Casimiro Mantell.

Abrió el fuego, por cuestión de cómo estaban sentados, Francisco Piniella (que comanda una candidatura que usa el nombre de‘¡UCA ilusiona!’). Él es el único que no ha ocupado cargos de gestión en la Universidad con el actual rector, Eduardo González Mazo. «Nuestra idea fue brindar a la comunidad universitaria una opción diferente a las candidaturas que sabíamos que iban a surgir desde el actual Gobierno». Para el candidato, lo fundamental era conformar «un programa participativo que incluyera a todos los sectores de la Universidad de Cádiz que durante estos años han sufrido precariedad o recortes, que tuvieran una voz alternativa».

Mantell: «Mi carta de presentación es el bagaje de 15 años en labores de gestión dentro de la propia Universidad»

A la pregunta, Casimiro Mantell (cuya candidatura emplea el lema ‘Hacemos UCA’) indica que responde a «una decisión muy personal, llevo ya 15 años en distintos puestos de gestión y te planteas que o te retiras o das el paso adelante; y había muchas cosas que quería cambiar o que quería impulsar». «Luego te planteas cómo hacerlo y vas conformando tu equipo, que como dice Paco (Piniella), no es fácil; pero cuando lo tienes, te decides a seguir».

Si Piniella y Mantell decidieron dar el paso hace más de un año, Miguel Ángel Pendón (que emplea el lema ‘Construyendo UCA’)lo hizo en septiembre. «Sabía que si iba a emprender un proyecto de esta magnitud tenía que ser con un equipo sólido; discutí mis ideas con un grupo de compañeros en julio y, cuando nos volvimos a ver en septiembre, lo tuve muy claro, mi equipo me da perfiles en lo personal y profesional que me ofrecían todas las garantías».

Con la llegada de los primeros platos se plantea la cuestión del estado de salud de la UCA. Mantell incide en la Universidad pasa por un momento «dulce» y se refiere al índice universitario que ofrece BBVA en el que se muestra que «estamos mejorando». El candidato alude a la ausencia de conflictividad laboral y a la carencia de deudas «lo que permitirá al equipo rectoral que entre desarrollar ideas novedosas»

«Yo estoy de acuerdo, pero no –interviene Pendón –; aunque pienso también que el estado de la Universidad es bueno. Hay elementos que muestran que la universidad crece, somos una universidad muy joven pero tremendamente consolidada no sólo academicamente, sino como ente provincial; pese a eso, que haya intención de mejorar, por supuesto».

Miguel Ángel Pendón.

No se mostró tan positivo Piniella: «¿Que cómo está la Universidad? Depende a quién se lo preguntes. Si se lo dices al profesor sustituto interino que está cobrando menos de mil euros que lleva siete u ocho años en esa situación, te dirá que no está bien; si lo preguntas en algunos sitios donde no hay copistería o a los alumnos de Medicina, que tienen tantas dificultades para las prácticas, te dirán que no está bien». Y fue rotundo: «Uno de los mayores problemas de la Universidad de Cádiz es la profunda desigualdad que tiene entre centros».

Pendón: «Tenemos el mejor equipo para afrontar con todas las garantías los retos que tenemos para la UCA»

Profesorado y precariedad

La situación del profesorado, ya adelantada en los primeros compases del debate, es uno de los temas candentes de la UCA. Pendón cogió el guante y admitió que «casi ninguno estamos contentos con nuestro sueldo, todos aspiramos a mejorarlo o, al menos, a igualarlo con quienes hacen lo mismo; lo malo es cuando la progresión tarda mucho o el parón llega demasiado pronto y ese problema sí nos lo encontramos en la Universidad». En este sentido, incidía en que «cada vez es más difícil que, antes de los 40 años, un profesor consolide su plaza en la universidad». Eso sí, destaca que los sueldos están marcados por ley «lo que favorece que todos los que estemos en la misma categoría estemos equiparados, complementos aparte».

«Lo ha explicado muy bien Miguel Ángel (en el debate, los candidatos se llaman por el nombre de pila), los sueldos se regulan por ley o por el convenio colectivo... pero el tema no es ese, es que en las Universidades andaluzas se ha abusado de la figura del profesor sustituto interino, y en la UCA el porcentaje es mucho mayor», opuso Piniella, para quien «se ha retrasado mucho el ascenso de este personal pese a estar acreditado; creo que el papel de un rector es presionar también en la Junta para que se potencie ese desarrollo profesional». Piniella incide en que la figura del profesor interino sustituto «puede valer para algunas áreas de conocimiento, pero en otras donde la salida profesional se provoca que nadie quiera venir aquí para cobrar mil euros, lo que motiva un severo problema de relevo generacional».

Francisco Piniella.

«Yo lo extiendo al PAS; la precariedad no está solo en el sueldo sino en la estabilidad de los contratos, tenemos a compañeros que pueden tener un sueldo aceptable pero nada de estabilidad y esa es su lucha», terció Mantell, que cree el entorno de crisis no ha ayudado, «pero ahora hay que implementar políticas lo más agresivas posibles para paliar esta situación, que es peor que en el resto de Andalucía». Y le puso cifra a los profesores sustitutos interinos: «600 sobre una plantilla de unas 2.500 personas». «Es importante reducir la precariedad en los próximos años tanto con sueldo como con estabilidad», sentenciaba Mantell.

Piniella: «Queremos dar voz a todos los sectores que durante estos años han sufrido precariedad o recortes»

«Hay dos cosas que quiero subrayar: una es la de que se ha dicho que el sustituto interino no vale para algunas asignaturas... yo creo que no vale para ninguna, es un falseamiento de los contratos; otra es que culpar a un rector o a un equipo –hay que recordar que Miguel Ángel Pendón, quien hace la matización, fue hasta hace unos meses vicerrector de González Mazo– de haber promovido esta situación está fuera de lugar, las limitaciones venían impuestas desde la Junta de Andalucía». «Yo no he dicho que se haya promovido, sino que ahora mismo existen más sustitutos interinos en la UCA que en otras andaluzas», aclaró Piniella.

La dispersión de Campus

Un tema que no se podía pasar por alto era el de la distribución de la Universidad de Cádiz en cuatro campus, una distribución, como reconocía Mantell, despareja porque «no son iguales ni en infraestructuras, ni en distribución ni en modelos de desarrollo». No obstante, indicaba que lo que era «una dificultad en la gestión era una oportunidad para el funcionamiento». Para él, el modelo ideal es el campus de Jerez, «con capacidad de movilidad y posibilidad para crecer, es el único con distribución real de campus». Sí reconoció que la organización del entorno de Algeciras es la más complicada y «donde tendremos que hacer un mayor esfuerzo por consolidar la sensación de campus» aunque con la máxima de «trabajar en cada uno según el modelo y las necesidades que presentan».

«No demos por sentado que todo el mundo está de acuerdo con este modelo, una profesora me dijo hace poco que el Campus de Algeciras tendría que desaparecer», comenzó Piniella mientras sus dos rivales asentían. «Nos hemos encontrado esta situación y el reto es convertirla en fortaleza aprovechando las potencialidades de la provincia; ahora bien, hay que tener claro que el estudiante de la UCA lo es esté en el campus que esté y en la facultad que esté, no puede ser que el estudiante de Algeciras tenga menos servicios (o estén en un edificio sin el logo de la UCA, siquiera)». En un tono duro, afirmó que lo que no puede hacerse con el alumno «es darle coba con futuros edificios, como en el caso de Ciencias de la Educación, para no arreglar los actuales».

En su réplica, Miguel Ángel Pendón, que como catedrático en Derecho Mercantil insiste en la necesidad de usar las palabras precisas, rechazó el término ‘dispersión’ , «porque la Universidad no está dispersa, está distribuida, dispersión significa ánimo de separar, que es lo contrario de lo que se pretende en la Universidad de Cádiz». Pendón compartía a grandes rasgos el análisis de sus compañeros, «si bien no comparto la idea de que el Campus de Jerez esté tan bien». Para él, la distribución en Campus está tan en el ADN de la Universidad de Cádiz que «es la única en la que se marca, por ley, que una facultad tiene que estar en una localidad concreta (Derecho, en Jerez), y no se hace por disgregar, sino por ofrecer la oportunidad de integrar».

Nuevas titulaciones

Uno de los aspectos que más preocupa a quienes están a las puertas de entrar en la Universidad es el de las nuevas titulaciones. En este aspecto, Mantell aclaró que «doy mi opinión, porque esto no viene en el programa». «Hay que hacer un esfuerzo en reforzar nuestro mapa de titulaciones por encima de ampliarlo; dicho esto, diré que de las nuevas titulaciones, la de Comunicación Audiovisual podría implantarse en breve por instalaciones y personal, pero con Bellas Artes tendremos más problemas, necesitaríamos como mínimo dos o tres años para habilitar espacios y aglutinar profesorado».

Por su parte, Piniella indica que los nuevos título de grado y posgrado deben surgir del «consenso y del análisis de coste y beneficios en función de las necesidades de la sociedad» y no «de la iluminación de un rector o un vicerrector».

Pendón, Mantell y Piniella.

«Los másteres se llevan desde los centros, un vicerrector nunca es una amenaza –intervino Pendón–, las nuevas titulaciones se hacen por consenso con todos los equipos y ése es el sistema que funciona. Cada propuesta de nueva titulación, de grado y posgrado, se ha hecho con un rigor extraordinario; conozco el proceso porque lo redacté yo en 2012... es cierto que hay másteres que se han planteado y no han funcionado, pero el esfuerzo y el rigor con el que todo se realiza es innegable».

El minuto de oro de los candidatos

Y llega el minuto de oro, ese momento en que los candidatos deben pedir el voto a la comunidad universitaria. El candidato Miguel Ángel Pendón, al igual que el resto de rivales, es muy breve: «Todos tenemos una visión de la Universidad, sobre todo si hemos estado tiempo en labores de gestión, y hay un momento en que queremos dar algo más; cuando vi que podía hacerlo con las máximas garantías, y eso me lo da el equipo, di el paso al frente y por eso presento esta candidatura, para seguir haciendo cosas».

En una línea parecida se manifestó Casimiro Mantell: «A las elecciones se presenta una persona, son a rector, y yo he tenido un amplio bagaje de gestión en la comunidad universitario, para bien y para mal. Eso ofrezco, la comunidad universitaria me conoce, ahora deber ser ella la que decida».

En sentido opuesto se sitúa Francisco Piniella que pide el voto con la esperanza de que «el rector sea el rector de todos; esto no como es como en las generales, esto es un debate académico sin enemistades. La nuestra es una alternativa a los equipos anteriores, con el zoom puesto en los problemas laborales».