Malestar entre los vendedores del Piojito ante el incremento de la venta ilegal

Los vendedores ambulantes del mercadillo del Piojito, que siguen esperando la respuesta municipal a sus demandas tras la desescalada, han sumado un nuevo problema cada lunes. Y es que la venta ambulante ilegal está aumentando por días en este espacio, con el correspondiente perjuicio para estos comerciantes que se han visto muy perjudicados tras la crisis sanitaria del coronavirus.

Recordar que desde el pasado mes de junio, los vendedores instalan sus puestos en la avenida de la Bahía de Cádiz una semana sí y otra no, es decir, al 50 por ciento .

Desde la asociación que representa a este colectivo tanto en Cádiz como en otras localidades de la provincia se pide a los ayuntamientos la instalación de la totalidad de los puesto s aunque se tengan que reducir los tamaños de los mismos o retirar los toldos para cumplir con las distancias y medidas de seguridad tanto para los vendedores como para los clientes.

El presidente de esta entidad, Manuel García, recuerda que hace un mes que se envió un escrito al Ayuntamiento de Cádiz dirigido al alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’ , para exponerle directamente la situación de todas estas familias que dependen de este negocio para subsistir.

En opinión del representante de los vendedores « todo ha sido un despropósito y pedimos la reubicación de los puestos durante la segunda semana ya que la actual no es la correcta». Este problema, añade, trae inconvenientes a vendedores y sobre todo a los clientes, que tienen localizados los puestos geográficamente «y ahora no los encuentran con la misma facilidad porque no están en sus espacios originales». Así, piden que se revierta el orden de los puestos en la segunda semana «si no nos van a conceder el 100% solicitado».

Un problema añadido

Otra de sus reivindicaciones es la eliminación de las tasas hasta que acabe el presente año como fórmula para paliar las pérdidas que la crisis sanitaria ha ocasionado en los vendedores ambulantes.

Manuel García insiste en que «ahora para colmo tenemos el problema de la venta ilegal ». Asegura que aunque la Policía Local está presente en el Piojito, «sabemos que también cuentan con problemas porque tienen que estar en otros puntos de la ciudad y al final nosotros estamos pagando los problemas que tiene el Ayuntamiento con el cuerpo».

Aseguran sentir «indignación, impotencia y rabia por la situación» .