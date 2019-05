RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES CÁDIZ 2019 Kichi: «Cádiz ha vuelto a demotrar que no es una ciudad de derechas» José María González sale fortalecido de las urnas, asume su resultado de 13 concejales con «tremenda humildad» y celebra que la «ultraderecha» no haya logrado representación

«Menudo tacazo acabamos de liar en Cádiz, chiquillo». Con esta «primera reflexión» comenzó anoche el candidato de Adelante Cádiz y alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’, su intervención pública tras la victoria electoral de las Elecciones Municipales que le otorgaron 13 concejales, una mayoría holgada que se queda a solo un concejal de alcanzar la mayoría absoluta.

La peña Juanito Villar, en la Caleta, lugar elegido por la coalición de izquierdas para la cita tras las urnas, se convirtió en una fiesta que estalló con la llegada de Kichi, con su bebé en el carrito, al borde de la medianoche. Fue recibido entre vítores, aplausos y gritos de «sí se puede», «no pasarán» o «te han votado hasta el Bahía Blanca», entre otros.

Acompañado de la presidenta del grupo Adelante Andalucía (durante la baja maternal de Teresa Rodríguez), Ángela Aguilera;del número 3 de la coalición y máximo representante de Ganar Cádiz, Martín Vila; y de la número 2 y portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento esta última legislatura, Ana Fernández, Kichi compareció con una sonrisa imperturbable y haciendo el signo de victoria con las manos. En su discurso dejó claro que «Cádiz no es una ciudad de derechas» y «hoy lo hemos vuelto a demostrar». Sacó pecho de sus resultados pero, sobre todo, de «frenar a la ultraderecha». «Que se entere la gente en toda España que en esta ciudad chiquitita al sur del sur hemos parado a los fachas, le hemos dicho que no los queremos, que se vayan», dijo arrancando consignas de «no pasarán» por parte del público. Tirando de ‘gaditanía’, comparó ese «logro» con el de la sociedad gaditana de principios del siglo XIX cuando consiguió que el ejército napoleónico no pasara a la ciudad: «Hoy hemos vuelto a demostrar que con las bombas que tiran los fanfarrones las gaditanas se siguen haciendo tirabuzones», subrayó. Kichi también hizo valer los buenos resultados cosechados en las urnas frente a sus competidores y destacó la abultada ventaja que saca a la siguiente fuerza política en Cádiz, el PP, que cayó a 6 concejales. Con todo, recalcó que asume los votos recibidos con «una tremenda humildad y siendo consciente de que tenemos por delante una tremenda responsabilidad» y se comprometió a «no defraudar» a la «muchísima gente que nos ha votado como su última esperanza». A ellos, pidió «ayuda». En este punto lanzó su primer compromiso tras ser reelegido como alcalde: «Hoy quiero firmar con vosotros ese compromiso, no vamos a defraudar a nadie de los que han confiado en nosotros, pero para ello os vamos a necesitar», espeto arrancando de nuevo los aplausos.

En el capítulo de agradecimientos, menciónó a «los apoderados, las apoderadas, los interventores y las interventoras», para que «el vídeo que rulará mucho» refleje «las palabras de gratitud del alcalde» el trabajo que han hecho durante la jornada electoral. Como colofón de su intervención y antesala del inicio de la fiesta, el reelegido como alcalde de Cádiz invitó a la gente a «disfrutar y saborear la victoria porque mañana es un día de trabajo», bromeó. Con un grito de «Cádiz resiste» y puño el alto, José María González terminó su intervención y prosiguió su baño de masas a las puertas de la Caleta.

Ángela Aguilera, por su parte, definió a Cádiz como «el faro del sur y el buque insignia del cambio político en Andalucía». Agradeció a Cádiz «votar con la esperanza e ilusión» y dio larga vida «a la conjura que comenzó hace cuatro años». Martín Vila, exultante, agradeció al pueblo de Cádiz «seguir haciendo historia», presumió de que en la ciudad no haya ningún concejal de Vox y de que «el pueblo de Cádiz» haya hecho de «buque de contención». Por último, Ana Fernández, coreada antes de su intervención, ejerció de representante femenina y feminista de la candidatura: «Las mujeres hemos venido a hacer política y nos vamos a quedar».