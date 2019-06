Proyectos para Cádiz y Bahía La Junta confirma que el tren tranvía estará «en el mejor de los casos» en 2020 El consejero ha insistido en que el retraso del anterior Gobierno andaluz va a obligar a los andaluces a devolver 99 millones de euros «que no podrán invertirse en nuestra comunidad ni en la provincia»

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 20/06/2019 13:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras años de retraso en la puesta en marcha del proyecto del tren tranvía en la Bahía de Cádiz y el impulso ofrecido por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha señalado en 'La mirada económica' de La Voz y ABC, celebrado este jueves en la capital, que «en el mejor de los casos, y gracias al esfuerzo que se está realizando por parte de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; seremos capaces de culminar con este proyecto en el año 2020».

Recordar que el pasado 31 de marzo culminó la última de las siete prórrogas concedidas para cumplir con los requerimientos de la cofinanciación europea, hecho que puede acarrear que se tengan que devolver 99 millones de euros.

El consejo de Gobierno celebrado en Sanlúcar a finales del citado mes acordó, ante esta situación, impulsar la terminación de los trabajos y puesta en servicio del tren tranvía de la Bahía.

El acuerdo adoptado contemplaba la formalización por parte de la Consejería de Fomento del contrato de operación con Renfe; la firma de un convenio con Adif para el uso compartido de la parada ferro-tranviaria de Río Arillo, así como la consecución de la homologación final del material por parte de Adif; la obtención de la autorización de puesta en servicio por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y desbloquear y ejecutar materialmente la subestación de acometida eléctrica del Polígono del Tiro Janer, en San Fernando.

Más de 250 millones de inversión

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 256 millones de euros y acumula un retraso de siete años ya que su inauguración se anunció por el anterior gobierno de la Junta para el año 2012.

En el coloquio posterior a la charla ofrecida en el parador Atlántico sobre Cádiz y sus oportunidades, el consejero ha respondido a las preguntas formuladas por el director de LA VOZ, Ignacio Moreno Bustamante, asegurando que lo que se encontró el nuevo gobierno cuando llegó a San Telmo era un proyecto que no estaba siquiera concretado.

Así, Juan Bravo ha declarado que «lo que no sabíamos es que Adif dice que el tranvía no puede circular por las vías que están establecidas, además de que no existe la figura del conductor de ese tranvía que pueda ir por dichas vías».

Por otro lado, el consejero de Hacienda ha apuntado a su vez que no había un compromiso firme de que el tren tranvía llegara hasta Cádiz y ha lamentado que Andalucía «va a tener que devolver 99 millones de euros que no vamos a poder invertir en Cádiz, con todo lo que podíamos hacer con ese dinero».