Juancho Ortiz critica «la falta de trabajo e interés de Kichi y su equipo por la Navidad»

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado « la falta de trabajo e interés de Kichi y su Equipo de Gobierno por la Navidad , lo que se ha traducido en una de las campañas de Navidad más lamentable de las que se recuerdan en los últimos años. Advertimos hace más de una semana de apagaones diarios y por sectores en medio Cádiz, y ni siquiera eso han podidos solucionar sabiendo la importancia de estos días para los gaditanos en general y los comerciantes en particular».

Juancho Ortiz ha incidido en que « el comentario está en las calles desde hace semanas y en estos días se ha confirmado ; la oscuridad de las calles, unido a la suciedad que no es de ahora, sino de hace ya años, la iluminación navideña deficiente y escasa y la falta de programación de actos navideños ha echado a muchos gaditanos y visitantes a otras ciudades de la Bahía y a centros comerciales de la provincia. Ni ha habido interés por hacer nada digno con la Navidad en Cádiz ni se ha supervisado durante la campaña todos esos fallos que había que solucionar».

«El comercio sí que trabaja a pulmón»

El presidente popular ha indicado que «si el comercio cierra con números que puedan salvar mínimamente la campaña será, desde luego, por su trabajo y su tesón. Ellos sí que lo hacen a pulmón, porque desde luego lo que puede acompañar el Ayuntamiento a la animación de estos días ha sido más que lamentable . Lo que no es admisible es que, además, la concejala de Fiestas se autofelicite cada dos días por lo bien que lo hacen cuando no hay nadie en Cádiz que no haya criticado la falta de iluminación extraordinaria o la falta de iniciativas de apoyo y de incentivo a las compras y al consumo que, por mucho que les duela, son dos bazas esenciales para una ciudad como Cádiz».

Sin aparcamiento y sin alternativas

Juancho Ortiz concluyó señalando que «estas navidades se ha podido comprobar, además, como el trabajo de Vila y Kichi en la eliminación de aparcamiento sin alternativa alguna ha dado sus frutos y como la persecución a los vehículos privados está dando ya sus resultados; la gente ya es que ni viene, sabiendo que no podrá aparca r y que, cuando lo consigue, se encuentra una ciudad oscura, sucia, y sin atractivo. Lo dicho, parece que se han confabulado para hacer de Cádiz un páramo».