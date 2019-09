SANIDAD El hospital de Cádiz, entre los tres proyectos prioritarios de la consejería de Salud El futuro centro de la capital está, junto al Carlos Haya de Málaga y el Ciudad de Jaén, en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta 2020-2030

El gobierno de la Junta de Andalucía ha confirmado que el proyecto para la construcción de un nuevo hospital en los antiguos terrenos de Construcciones Aeronáuticas estará incluido en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, que se ha puesto en marcha por el Gobierno andaluz.

Así, el futuro centro hospitalario de la capital se encuentra, junto con el hospital Carlos Haya de Málaga y el Ciudad de Jaén, entre las prioridades de dicho plan, con una vigencia de diez años, y que recogerá las necesidades en todo lo referente a recursos materiales con las que cuentan las ocho provincias andaluzas.

El hospital de Cádiz se ha convertido por tanto, según confirmó a LA VOZ de Cádiz la propia delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, en una auténtica «prioridad» para la Junta de Andalucía.

Aunque aún se desconoce si se recogerá alguna partida en el presupuesto del próximo año que se está elaborando en la actualidad, Mestre señaló que «estamos valorándolo ya que se trata de infraestructuras de una cuantía presupuestaria muy elevada y tendrán que tener una previsión a medio- largo plazo dentro de ese Plan de Infraestructuras sanitarias 2020-2030».

No obstante, la representante de la Junta en la provincia se muestra convencida de que, con el Partido Popular, el hospital será una realidad «pero lo que no vamos es a prometer y crear expectativas para después no cumplirlas».

Añadió que, «en siete meses hemos dado muestras de serio compromiso y de tener palabra con los gaditanos y con los andaluces, por lo que no hay que provocar dudas ni incertidumbre ante la propuesta que hace el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es, por un lado, la renovación del convenio y, por otro, la planificación en el citado plan».

Mestre garantiza que «si lo contempla este plan será una realidad y lo abordamos con valentía. Estamos elaborando unos presupuestos sin tener las entregas a cuenta del Gobierno de España y ese marco presupuestario del Estado es imprescindible para tener unas cuentas más ambiciosas para nuestra comunidad y nuestra provincia».

Reunión con Zona Franca el 24

Para la renovación del convenio entre instituciones, que expira el próximo mes de octubre, hay una reunión programada con la delegada especial de Zona Franca, Victoria Rodríguez, para el próximo 24 de septiembre, después de que tuviera que ser aplazada hace una semana.

Será en este encuentro cuando se sienten las bases de un nuevo convenio, del que aún se desconocen los detalles, que tendrá que incorporar novedades ya que el anterior se firmó en 2008. Hasta ahora, no ha habido ningún movimiento en estos terrenos alegando en todo momento la Junta la falta de financiación para poder acometer una obra de tal calado.

La intención de la Junta de Andalucía con la renovación de este convenio es contar con las garantías de que se pueda disponer de este suelo para la construcción del futuro centro hospitalario de la capital.

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes, anunciaba el pasado mes de julio que se iba a constituir una comisión provincial del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta, en el que han participado profesionales que gestionan y utilizan las infraestructuras y equipamiento, además de los técnicos de la propia delegación provincial y del Servicio Andaluz de Salud.

El objetivo de la Junta con este plan 2020-2030, donde el hospital gaditano está incluido como una prioridad, es definir y contar con una planificación donde se tengan en cuenta los movimientos demográficos y las nuevas necesidades asistenciales de la población andaluza.