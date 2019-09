POLÍTICA LOCAL La guerra entre Kichi y Pepe Blas llega a Twitter Ambos políticos se enzarzan en una agria discusión en la que también participa el concejal David Navarro

¿Recuerdan aquellos plenos de Cádiz en los que los representantes municipales se lanzaban acusaciones hasta de índole personal en batallas interminables? Imposible olvidar capítulos vergonzantes, pues no ha pasado tanto tiempo. Lo curioso es que algunos de los protagonistas de esas refriegas han saltado de la arena del Ayuntamiento al espacio virtual. Al Twitter.

José Blas Fernández, exconcejal durante la dilatada época de Teófila Martínez en el Consistorio gaditano, lanzaba el primer golpe al recordar la inauguración del Puente de la Constitución, hace ahora cuatro años, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y José María González 'Kichi' recién llegado a la Alcaldía

«Mañana día 24 hace 4 años que el Presidente Rajoy, inauguró el Puente sobre la Bahía de Cádiz 'La Constitución de 1812' y tuve el honor de estar allí como concejal de mi ciudad de Cádiz. Kichi estuvo allí con la camisa por fuera y de auténtico florero», apunta José Blas Fernández.

Lo que podría haber quedado en un simple comentario de una persona que ya no tiene relación alguna con la política se propagó con fuerza y rapidez al encontrar la respuesta del propio alcalde de la ciudad. «El obispo civil, que se ha llevado 40 años de concejal adornando el salón de Plenos y sólo se le recuerda por poner denuncias a los vecinos de mi ciudad, me ha llamado florero. No podré superarlo», respondía con ironía.

Esta manifestación ya provocaba la típica catarata de reacciones, insultos, descalificaciones, comentarios de desprecio, e incluso opiniones, de varios tuiteros que se internaban en la conversación. Lo hacía hasta el edil de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, David Navarro, mano derecha de Kichi. «La diferencia es que él estuvo inaugurando el puente con la camisa por fuera de Alcalde y tú estuviste como concejal eterno y con la pena de no haber sido alcalde nunca».

Por supuesto, Pepe Blas no se calló. Y respondió con un gancho propio dek boxeador que se siente acorralado. «Y tú colocando a tu mujer en un sitio preferente aprovechando tu condición de concejal de personal».

Varias lindezas que parecen haber llegado a su fin, aunque estos combates no suelen tener final. Como tampoco vencedores.