POLÍTICA MUNICIPAL Kichi y Teófila se enzarzan en una batalla dialéctica en Twitter El actual alcalde de Cádiz pide a su predecesora que condene el escrache a Pablo Iglesias, y la política del PP le recrimina su obsesión por dividir

Que Teófila Martínez y José María González 'Kichi' se enzarcen en una batalla dialéctica no es noticia. Son incontables los enfrentamientos entre la líder del PP y el de Podemos en Cádiz tanto en los Plenos como a través de los medios de comunicación tradicionales.

Pero no deja de resultar novedoso que los dos últimos alcaldes de la ciudad trasladen su guerra a Twitter. En la red social, la de los 140 caracteres que más tarde se duplicó, Teófila y Kichi han mantenido un severo encontronazo.

Hay que remitirse a la manifestación contra Vox del pasado martes 4 de diciembre para contextualizar la discusión. En aquella marcha, espoleada por representantes nacionales, regionales y locales de Podemos, se produjeron altercados con las fuerzas de seguridad y deterioro del mobiliario público. Además, hubo daños en la sede del Partido Popular.

Por ello, Téofila Martínez escribió una columna abierta en la que denunció que esos violentos, en esencia, son los mismos que despidieron al anterior equipo de Gobierno con insultos y escupitajos en 2015.

De esta manera, José María González aprovechó el escrache realizado a Pablo Iglesias en Cataluña para condenar este acto e interpeló a Martínez a través de un tuit. «Anoche, neonazis reventaron con amenazas el acto de @Pablo_Iglesias_ Ánimo, compañero. Por cierto, @teofila_es estos ¿’son los mismos’ violentos que describió en su artículo? ¿O la violencia sí puede ejercerse contra la izquierda? Espero su rotunda condena y la del PP de Cádiz».

Varias horas después, la exacaldesa respondía con dos 'tuis' engarzados.

«Condeno esa violencia y todas. No tengo esos problemas q tiene Ud. Llevo 3 años 1/2 esperando q condene a los que nos despidieron a escupitajos y empujones cuando tomó posesión.Y 8 días a q haga lo mismo con los q destrozaron nuestra sede en una marcha q su partido convocó. Pero mire, no lo haga respondiendo este mensaje. Ya ha demostrado q no lo siente. Ha demostrado q prefiere el enfrentamiento entre los gaditanos: esa obsesión por distinguir entre ‘mi gente’ y ‘los de enfrente’. Ud. se pierde el honor de ser el alcalde de todos los gaditanos».

De momento, el enfrentamiento ha quedado aquí, a la espera de que responda el actual alcalde de Cádiz, pródigo en las redes sociales.