ENCUESTA DE DATA ESTUDIOS PARA LA VOZ (III) | REACCIONES: González: «El PSOE sale a ganar y a formar un gobierno en solitario» Los líderes de los partidos valoran los resultados de la encuesta de estimación de voto para las elecciones municipales de 2019 publicada por LA VOZ

Nuria Agrafojo

Cádiz Actualizado: 09/10/2018 07:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Cádiz, Fran González, no esconde su optimismo. Las conclusiones extraídas del Estudio de Percepción Social y Política elaborado por Dataestudios, Investigación y Estrategia para LA VOZ de Cádiz sitúa a los socialistas en una posición clave tras las elecciones municipales que se celebrarán el 26 de mayo de 2019. Aunque según esta encuesta Podemos mejoraría sus resultados electorales de 2015 llegando a alcanzar los nueve ediles y convirtiéndose en la fuerza más votada, los cinco representantes que conseguiría el partido de Fran González lo sitúa con fuerza suficiente para decidir la gobernabilidad de la ciudad. Con sus apoyos podría propiciar un nuevo mandato de José María González, ‘Kichi’, sumando el edil de Ganar Cádiz en Común, o bien, intentar alcanzar la Alcaldía con los 5 ediles de Ciudadanos y el apoyo del PP, que se quedaría con siete.

Sin embargo, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz está convencido de que estos resultados mejorarán de cara al próximo mes de mayo, por lo que no entra a valorar los diferentes pactos de Gobierno que puedan surgir a partir de los resultados obtenidos en las urnas. «Nosotros salimos a ganar y a conformar un gobierno en solitario. Tenemos un proyecto con iniciativas concretas y con soluciones reales para las prioridades de esta ciudad, para lograr dar el salto hacia adelante que los gaditanos llevamos tantos años esperando. Ahora mismo, los socialistas estamos centrados en trabajar por nuestra ciudad», afirmó el líder del grupo municipal socialista, que volvió a poner en entredicho un nuevo acuerdo con los representantes de Podemos tras los numerosos encontronazos que han surgido durante la presente legislatura. «No nos podemos conformar con el atasco que sufre nuestra ciudad en su gestión y en su desarrollo. El proyecto acabado del PP y la incapacidad demostrada por Podemos no son lo que Cádiz necesita. La ciudad merece un cambio real y pasar de los eslóganes vacíos a los hechos concretos, y esos hechos son los que los socialistas hemos posibilitado en los últimos años», apuntó González, que defendió su labor en estos últimos años. «Los socialistas ya estamos construyendo la transformación de Cádiz. Y desde el Ayuntamiento, mucho más podríamos hacer. Por eso, vamos a seguir trabajando en que cada vez seamos más los que nos sumemos a este impulso de Cádiz hacia el futuro que representamos los socialistas», concluyó.

Laura Mingorance (Podemos)

Con satisfacción acogió la cúpula de Podemos el estudio que confirma la lista de José María González ‘Kichi’ como la más votada en las próximas elecciones municipales, en las que se da por hecho que concurrirán junto a Ganar Cádiz en Común. Así lo aseguró la secretaria general del partido en Cádiz, Laura Mingorance, que aludió a la cautela ante estas previsiones favorables para la formación morada. «Ni lo celebramos efusivamente cuando son buenas ni nos lamentamos más de la cuenta si son malas. No obstante, el hecho de que Podemos aparezca como la fuerza más votada y el alcalde como la figura más valorada, nos da más fuerza para seguir trabajando», apuntó Mingorance.

La secretaria general del partido en la provincia destacó en su lectura de los datos obtenidos en el estudio «el apoyo que hemos constatado por parte de la ciudadanía, que con su voto y su valoración han apoyado el cambio de rumbo que ha tomado la política municipal en estos tres últimos años y ha expresado su deseo para que haya continuidad. Y la verdad es que esto nos satisface. Además, en este año también se van a concretar muchas de las políticas que se han ido llevando a cabo desde que se inició la legislatura pero cuyos resultados no van a percibirse hasta ahora. Confío en que esto se traduzca incluso en mejores resultados», apuntó.

Con respecto a la posibilidad de que el PSOE tenga la llave para determinar la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Cádiz, la líder del grupo de Pablo Iglesias confió en la «responsabilidad» de los socialistas «para ser la llave que permita abrir la puerta a un Gobierno de izquierdas y no permitir así el regreso de la filosofía de derechas», remarcó.

Juan José Ortiz (PP)

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Juan José Ortiz, se tomó los datos sobre la intención de voto en los próximos comicios municipales con cautela. «Las encuestas son encuestas y lo que queda claro en este sondeo es que solo hay una alternativa a Podemos en Cádiz, y ese es el Partido Popular. Si alguien acude a votar con la intención de desalojar a José María González de la Alcaldía, solo se asegura su voto con el PP, ya que cualquier otro voto sería renovar a esta formación en la Alcaldía», puso de relieve el líder popular. No obstante, Ortiz mostró su confianza en que estos sondeos estén equivocados, «ya que me resisto a pensar que los gaditanos quieran seguir aceptando una ciudad de tercera, donde cada vez es más difícil dar respuesta a las verdaderas necesidades de los gaditanos».

El máximo responsable del PP en Cádiz tampoco quiso entrar a valorar un posible apoyo a un pacto formado por el PSOE y Ciudadanos, que permitirían alejar a ‘Kichi’ del bastón de mando. «En estos momentos no lo barajo porque yo manejo otro escenario muy distinto. Yo ando por la calle y la gente me transmite esa sensación por lo que se me hace inviable ese hipotético escenario. Me sigo planteando la gobernabilidad de Cádiz con una mayoría suficiente», aseguró, a la vez que dejó abierta la posibilidad de mejora hasta el próximo mes de mayo, cuando se celebrarán las votaciones. Ortiz mostró su desconfianza en la conformación de un gobierno a tres bandas, como el actual, con la unión de Podemos, Ganar Cádiz y PSOE. «Tener la mayoría es lo único que garantiza poder desarrollar tu programa y congeniar los programas de hasta tres formaciones distintas, que en algunos casos, son hasta contradictorios, no beneficia a la gestión. Solo hay que ver este último gobierno a tres bandas para saber cuáles son los resultados», aseveró el dirigente popular.

Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos)

La satisfacción por el resultado obtenido en este estudio publicado por LA VOZ, que otorga a Ciudadanos la mayor subida de todas las formaciones, pasando de dos a cinco concejales, era evidente en el actual portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao. El líder de la formación naranja valoró de forma positiva la encuesta e incluso se mostró ilusionado en seguir mejorando el número de apoyos y tener así un papel determinante en la creación de un nuevo gobierno.

«Aunque es una muestra pequeña, nos anima el dato y nos revela que nuestro trabajo está siendo valorado por la población. De hecho, somos los únicos que subimos en el número de concejales, ya que hay que tener en cuenta que si Podemos concurre a las elecciones junto a Ganar Cádiz, obtendrían lo mismo que en las anteriores votaciones», explicó Pérez Dorao, que también adelantó que en caso de que el reparto final de ediles sea el que resulta de la encuesta, «dudo que nosotros podamos ser la llave del Gobierno», apostilló.

No obstante, el máximo líder de C’s en la capital gaditana mostró su sorpresa por la valoración alcanzada por el actual alcalde de la ciudad, con el apoyo de más del 65% de los encuestados a su gestión. «Si este dato es cierto, desvela que el nivel de exigencia entre los encuestados es muy bajo o, al menos yo, aspiro a un nivel de gestión de mayor calidad que la que tiene en la actualidad el Ayuntamiento de Cádiz», agregó.

Asimismo, puso de relieve las dificultades que tendría para cualquier partido político gobernar obteniendo solo diez apoyos, que son los que obtendría el actual equipo de Gobierno. «Para que un gobierno de este tipo sea efectivo y no es precisamente lo que tenemos ahora, tendría que haber un acuerdo entre los distintos representantes en el que se concrete lo que se va a hacer y con qué apoyo se va a contar para cada cosa. Si no hay este apoyo explícito, plasmado en un documento, sería incluso una imprudencia», dijo.

Martín Vila (Ganar Cádiz en Común)

Con escepticismo se tomó Martín Vila la estimación de voto elaborada por Dataestudios, Investigación y Estrategia para La VOZ de Cádiz y que determina la pérdida de un concejal para Ganar Cádiz en Común. No obstante, el portavoz de la formación extrajo una lectura positiva de estos datos, al considerar que son mejores que el resto de las encuestas publicadas antes de las anteriores elecciones municipales de 2015.

«Analizado desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que las encuestas ni siquiera nos daban representación en el arco plenario, estamos muy satisfechos, ya que confiamos en el efecto multiplicador. Si hacemos esa comparativa, podríamos contar con más concejales que en la actualidad», aseguró Vila, que está convencido de que Podemos Cádiz y Ganar Cádiz en Común concurrirán juntos a las comicios de mayo. «La unidad de la izquierda transformadora es necesaria y estamos en la fase de análisis programático y a la espera de que Podemos se siente con nosotros. Ningún votante, después de tres años con este gobierno, entendería que no se concurriera de forma unitaria», aseguró.

Asimismo, el líder de Ganar Cádiz en Común interpretó de forma positiva su valoración por parte de la ciudadanía y que se desprende de este estudio. «La valoración del líder de Ganar Cádiz es de 4,38, después del del Podemos. Por lo tanto, solo aprobamos José María González y yo. Además, otro dato muy importante para nosotros es que los votantes de nuestro partido se sienten satisfechos y reconocen nuestra labor. Esto demuestra la coherencia que hemos mantenido durante todos estos años y que hemos cumplido de forma fidedigna con el programa electoral», apuntó Martín Vila.