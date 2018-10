ENCUESTA DE DATAESTUDIOS PARA LA VOZ La puerta de la Alcaldía se abre para Fran González Una coalición entre PSOE y Ciudadanos sumaría 10 concejales, los mismos que Podemos y Ganar Cádiz. Juancho Ortiz tendría la llave para decidir si Kichi sigue de alcalde o el líder socialista coge las riendas en San Juan de Dios

Podemos mejoraría sus resultados electorales de 2015 llegando a alcanzar nueve concejales convirtiéndose en la fuerza más votada (con un 28,3% de los votos) en las próximas Elecciones Municipales que se celebrarán el 26 de mayo de 2019. Es una de las conclusiones que se extrae del Estudio de Percepción Social y Política elaborado por Dataestudios, Investigación y Estrategia para LA VOZ de Cádiz.

La encuesta fue realizada a un total de 400 personas mayores de 18 años residentes en Cádiz capital entre los días 24 y 29 de septiembre del presente año 2018.

Aunque el mapa político se dibuja muy similar al de 2015, se abre un nuevo abanico de posibilidades de gobernabilidad al existir un trasvase de votos entre los partidos de centro-derecha ya que el PP perdería tres concejales en favor de Ciudadanos.

En cuanto al socio de gobierno de Podemos, Ganar Cádiz en común, restaría un representante en el arco plenario del Ayuntamiento de Cádiz pasando a contar con tan solo un concejal, obteniendo un 6 por ciento de los votos. Se da la circunstancia de que a día de hoy aún se desconoce si ambas formaciones políticas concurrirán unidas a los próximos comicios o por separado, hecho que podría variar los resultados.

El PSOE se mantiene

El estudio revela a su vez que el Partido Socialista sube en votantes aunque mantiene sus cinco concejales actuales, obteniendo el 18,6 por ciento de los votos respecto a los 17,32 que tuvo hace cuatro años.

Por su parte, el Partido Popular experimentaría un importante descenso en intención de voto, aproximadamente diez puntos menos (un 23,7 por ciento), que le situarían en siete concejales, por lo que perdería un total de tres. Este resultado trasladaría a los populares a la misma situación en la que se encontraban en el año 1991, con el socialista Carlos Díaz como alcalde.

Por último, Ciudadanos incrementaría notablemente su presencia en el Ayuntamiento de Cádiz a más del doble, pasando de los dos concejales con los que cuenta en la actualidad a un total de cinco, logrando el 15,9 por ciento de los votos. Una cifra muy superior a la de 2015, cuyo respaldo se cifró en un 7,15 por ciento.

Por tanto, el escenario sería muy parecido al actual, donde los pactos o acuerdos se hacen necesarios para poder gobernar. Si se repite la situación de 2015, a Kichi le bastaría con el apoyo se su actual socio de gobierno, Ganar Cádiz, y con el respaldo de los socialistas aunque seguiría gobernando en minoría. También puede barajarse la opción de que el PSOE, para mantener este apoyo, pida la entrada en el Gobierno.

No obstante, la posición de los socialistas a día de hoy no es ni por asomo la misma que hace cuatro años, en los que Fran González y los suyos dieron un voto de confianza a la coalición Podemos-Ganar Cádiz para propiciar un cambio en el Ayuntamiento de Cádiz después de veinte años de continuas mayorías absolutas del PP con Teófila Martínez al frente.

El PSOE, a pesar de dar su apoyo en determinados asuntos como los presupuestos o la municipalización de los servicios de playas, está siendo especialmente crítico durante toda esta legislatura con la gestión del equipo de Gobierno de González Santos.

En las últimas semanas, la tensión se ha disparado hasta el punto de que el propio Podemos considera más rival al PSOE que al PP, según las últimas intervenciones públicas de algunos de los concejales de la formación morada.

La falta de transparencia y una gestión que califican de «ineficaz» han provocado en los últimos días duros cruces de acusaciones entre el PSOE y el Gobierno local, con intercambios de cartas personales incluidas entre el alcalde y el portavoz socialista, Fran González. Así, los posibles acuerdos post electorales están en estos momentos más en el aire que nunca.

Nuevos horizontes para Fran

El PSOE seguiría siendo la pieza clave para que José María González ‘Kichi’ continue siendo el alcalde, dado que necesitaría nuevamente su apoyo para gobernar al no alcanzar la mayoría absoluta. Pero para líder socialista se abren nuevas posibilidades ya que el descenso de los populares colocan a su candidato, Juancho Ortiz, como llave para decidir si Kichi continua de alcalde con los mismos apoyos con los que contó en 2015 o, por el contrario, Fran González se acerca al sillón de San Juan de Dios pactando con Ciudadanos y recibiendo el apoyo de los populares. Con esta opción, Kichi quedaría fuera de la Alcaldía, colocándose directamente en la oposición.

La unión PSOE-Ciudadanos obtendría los mismos escaños que Podemos-Ganar Cádiz (un total de 10), por lo que Juancho tendría una posición muy parecida a la que tuvo Fran en 2015. El candidato popular tendría que decidirse entre cuatro años más de Podemos en el Ayuntamiento o aceptar que los socialistas volvieran al gobierno de la ciudad.

La tercera otra opción sería que gobernaran en coalición PP y Ciudadanos, que sumarían 12 concejales, aunque resulta poco probable que este pacto recibiera el apoyo del PSOE. Si Fran González no lo hizo en 2015 cuando Teófila Martínez encabezó la más votada en la ciudad, no tendría sentido que lo hiciera ahora máxime si existe una posibilidad de convertirse en alcalde de los gaditanos.

Disparidad en los pactos

En la encuesta elaborada para LA VOZ por Dataestudios, a la pregunta de ¿con qué partido preferiría que pactase la formación a la que usted tiene intención de votar?, hay disparidad de opiniones. De los votantes del PP, un 81,1% se decantan por una posible coalición con Ciudadanos.

Por su parte, los de la formación naranja prefieren también esta opción aunque en un porcentaje menor, un 49,5%. En cuanto a los votantes del PSOE, un 44,4% son partidarios de un pacto con Podemos; una cifra similar cuando se ha preguntado a la inversa, es decir, un 52,6% de las personas que quieren volver a depositar su confianza en el proyecto de Kichi apoyaría también una coalición con los socialistas.

Curioso resulta que solo el 26,4% de esos mismos votantes volverían a repetir su pacto con Ganar Cádiz en común mientras que éstos, actuales socios de gobierno de Podemos en el Consistorio, apuestan en un 75 por ciento por seguir con la formación morada.

Entre las opciones elegidas por los encuestados como posibles coaliciones de gobierno, una vez que los gaditanos pasen por las urnas el 26 de mayo del año próximo, destacar que el 34 por ciento son partidarios de la unión entre Podemos, PSOE y Ganar Cádiz. Por otro lado, el 26,8 por ciento se decanta por la coalición entre el PP y Ciudadanos y, por último, un 13 por ciento prefiere la unión entre el PSOE y Ciudadanos.

En cuanto a la intención de voto, un 42,1% de los encuestados contestaron que no sabían, por lo que el grupo de indecisos es bastante amplio. No obstante, el 13,1 por ciento de los encuestados afirma que votará a Podemos, seguido de un 10% que confiará en el PP, un 7% en el PSOE, un 5,3% en Ciudadanos y un 3,7% en Ganar Cádiz.

A la pregunta de a quién no votaría nunca, un 38,5% contestó que al PP y un 27,2% que a Podemos mientras que el porcentaje disminuye notablemente en el caso de los otros tres partidos: al PSOE un 8,9%, a Ciudadanos un 10,4% y a Ganar Cádiz un 7,2%.

No obstante, un asunto es a quién no votarían y otro es quién creen los encuestados que ganará. El 29,3% considera que Kichi es el que está mejor posicionado para volver a ser alcalde, un 13% piensa que el ganador será PSOE, un 9,6% cree que el PP volvería a ganar, un 4,7% que sería Cs y el 0,7% le dan la Alcaldía a Ganar Cádiz. El porcentaje más alto de los encuestados, un 35,7%, no sabe quién será el ganador de estas Elecciones.