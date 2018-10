EL APUNTE El PSOE puede gobernar en Cádiz La encuesta de LAVOZ desvela que los socialistas tendrán de nuevo la llave de la Alcaldía en 2019. Un pacto con Ciudadanos bendecido por el PP evitaría que ‘Kichi’ repitiera como alcalde

La Voz de Cádiz

Seguir Actualizado: 07/10/2018 09:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mismo escenario político que en mayo de 2015. La misma película que en junio de 2015. Sin embargo, la maniobra política se antoja diferente. El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, tiene el viento a favor para repetir como regidor de la capital cuatro años más, pero existe una posibilidad que puede frenar la ambición de Podemos. El PSOE tendrá de nuevo la llave de la Alcaldía al poder decidir si favorece un pacto de izquierdas conPodemos y, con ello, dar la Alcaldía a ‘Kichi’ o, por el contrario, favorecer una nueva alianza con Ciudadanos con el beneplácito del PP. Esta segunda opción es la que permitiría al socialista Fran González ser alcalde y formar gobierno con Ciudadanos. La encuesta de opinión elaborada por Dataestudios para LAVOZ presenta una radiografía política con ligeras variaciones.Podemos, según el sondeo, sería el partido más votado pasando de ocho concejales a nueve. Sin embargo, ‘Kichi’ necesitaría del apoyo del PSOEpara seguir sentado en el sillón presidencial de San Juan de Dios. La historia se repite. De nuevo los socialistas tendrían la llave del futuro Gobierno local al no existir una mayoría clara que se hiciera con la Alcaldía, pero la subida de Ciudadanos rompe la baraja. La encuesta revela el ascenso de Podemos, el tropiezo del PP, que pierde tres concejales y se quedaría con solo siete representantes, y la remontada de Ciudadanos, que pasa de dos a cinco ediles. Los socialistas mantienen cinco, mientras que Ganar Cádiz, socio de Podemos, perdería un edil y se quedaría con un único concejal en el Salón de Plenos. Esta radiografía obliga a realizar pactos y apoyos para formar un Gobierno local. Con este panorama ni PP ni Ciudadanos tienen posibilidad de formar Gobierno. La opción que podría cobrar fuerza si este tanteo se confirma en mayo de 2019 no es otra que sumar PSOEy Ciudadanos, con el apoyo del PP o, por el contrario, ir a la investidura de ‘Kichi’ como alcalde en caso de que el centro-derecha no logre un acuerdo con el PSOE.