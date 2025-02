La Facultad de Filosofía y Letras de la UCA rinde homenaje al profesor Juan López

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz ha celebrado este viernes un sentido homenaje al profesor Juan López en el marco del primer aniversario de su fallecimiento .

El acto, que ha estado presidido por el rector de la UCA, Francisco Piniella , el decano del centro, Arturo Morgado, y el director del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Manuel Arcila , ha contado con la intervención y presencia de familiares, amigos y compañeros que han recordado su trayectoria académica y han glosado su persona.

En el transcurso del acto, han tomado la palabra Federico Devis Márquez , profesor titular de la UCA, Ramón Vargas-Machuca , catedrático de la UCA, o Juan Manuel Suárez Japón , catedrático de la Universidad Pablo Olavide y rector de la Universidad Internacional de Andalucía entre 2015 y 2013. A su término, se ha descubierto una placa para rotular con el nombre de Juan López uno de los patios del centro.

En palabras el rector de la UCA, «rendimos hoy un merecido y emocionado a un hombre bueno y cabal» porque «Juan era un ejemplo de universitario por su compromiso con la institución , por su formación profundamente humanista y por su espíritu crítico y al mismo tiempo conciliador».

Por eso, « hacen falta hoy muchos Juan López . No sólo en la universidad sino en la sociedad actual, tan polarizada, enfrentada e incapaz de encontrar puntos de encuentro para avanzar. Su forma de ser, de afrontar la vida, de concebir la institución universitaria y de compartir es la que nos convoca un año después de su partida. Aquí, en su centro, su segunda casa. Una Facultad de la que fue decano y a la que dedicó buena parte de su vida».

Para Francisco Piniella, « Juan creó escuela y dejó secuela en sus compañeros y alumnos . Fue un maestro dentro y fuera del aula» siendo, ha subrayado, «la de maestro una de las palabras más bellas y de las profesiones más necesarias para crecer como sociedad de forma saludable».

Federico Devis ha detallado en su intervención que Juan es « un activo y un patrimonio inmaterial de la UCA » y ha destacado cómo «trataba con afecto y respeto a todo el mundo sin confundir jamás las palabras con las cosas». Por su parte, Vargas-Machuca, que ha leído una carta de José Luis Rodríguez Sande, ha resaltado que «escuchaba mucho y que tenía inteligencia hasta para reírse de sí mismo. Era muy especial, reflexivo y complejo. Un hombre con hondura. Sus amigos lo hemos disfrutado y por eso, no nos hallamos sin él».

Suárez Japón ha reconocido «que es la primera vez que vengo a Cádiz sin que Juan esté aquí. El privilegio de vivir y de cumplir años se paga con la pérdida de seres queridos como él» que era, ha precisado, «una persona singular, noble y a veces anárquico. Capaz de amar, pero con dificultades para dejarse querer».

Por último, Manolo Arcila ha resaltado que «fue un maestro que me hizo querer esta Facultad. Me ha enseñado como universitario, compañero y amigo. Para mí –ha concluido- siempre será el decano». Mientras, el decano de la Facultad ha puesto en valor que algunas personas poseen « un capital simbólico o carisma, que se tiene o no se tiene y que hace que alguien sea irrepetible . Juan tenía carisma». Las palabras claves para definirlo –ha sentenciado- «eran la convivencia y el diálogo para que nuestra Facultad se transportara a la sociedad».

Un «hombre bueno»

Fallecido en noviembre de 2020 , Juan López fue profesor de Filosofía de la Universidad de Cádiz y decano de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1991 hasta 1999. Profesor colaborador honorario del área de Filosofía en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la UCA, es considerado por sus compañeros como un «hombre bueno» en el sentido machadiano del término, como Adolfo de Castro y como los krausistas que tanto conocía y quería.

Su vitalidad, inteligencia y generosidad han sido un ejemplo para todos los que lo conocieron. Nació en Constantina (Sevilla) en 1938. Desde su llegada al Colegio Universitario hace casi medio siglo, fue una institución en la Universidad de Cádiz, desempeñando el cargo de secretario General bajo el Rectorado de José Luis Romero Palanco.

Su tesis doctoral sobre la recepción del pensamiento chino en la filosofía europea moderna fue dirigida por Santiago Montero Díaz. Especialista en filosofía española, particularmente en la tradición krausista, publicó Federico de Castro y Fernández (1834-1903): filósofo e historiador de la filosofía y El krausismo en los escritos de Antonio Machado y Álvarez (1996). Persona muy unida a la comarca de la sierra de Cádiz y especialmente a la localidad de El Bosque, donde fijó su residencia desde la década de los 70.