MOVILIDAD URBANA A la espera del 'Gran Hermano' en la plaza Argüelles La retirada del macetón que disuadía de circular desde Argüelles hacia la plaza de España despierta la reivindicación de una cámara para vigilar el tráfico

SARA CANTOS

Casi dos meses después de semipeatonalizar la plaza de Argüelles, los vehículos siguen circulando y accediendo por esa vía a la plaza de España. Hace dos meses el Ayuntamiento daba por concluída la obra de peatonalización de Argüelles -que ha restado plazas de aparcamiento y sumado zonas de esparcimiento a los ciudadanos- y casi al mismo tiempo comenzaban los problemas. Pese a que esta reforma urbanística priorizaba al peatón frente al tráfico rodado, los vehículos seguían circulando aunque sólo estaban autorizados a hacerlo los de servicios públicos y emergencias, los coches de los residentes del barrio y los clientes del hotel ubicado en dicha plaza.

Para disuadir a los conductores que infringían la prohibición de circular por ese tramo de la plaza de Argüelles, el Consistorio colocó un macetón casi en el medio de la vía, justo al lado de la señalización vertical situada en la esquina de Argüelles con la calle Conde O'reilly que indica la prohibición de acceder hacia la plaza de España y la obligación de desviarse por dicha calle. Tras esa decisión municipal, el tráfico se redujo visiblemente hasta hace un par de semanas, cuando operarios municipales retiraron el macetón colocándolo en la superficíe de la plaza destinada a peatones. De esta manera la carretera ha vuelto a quedar expedita y el tráfico rodado ha regresado a toda la plaza.

Una cámara de vigilancia

Además de la circulación de vehículos, también ha vuelto la crítica vecinal. El presidente de la a.vv. Murallas de San Carlos, Enrique Carril, ya le ha trasladado al teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, las quejas de los vecinos por este asunto.«Le he dicho a Martín Vila que los coches pasan continuamente pero no me ha respondido nada, no he recibido ninguna contestación». En este sentido, Carril ha recordado el compromiso del edil de ubicar una cámara para vigilar el tráfico en Argüelles que, hasta la fecha, no se ha instalado.

Fuentes municipales consultadas apuntan a que esta medida no se efectuará a corto plazo. Ante la falta de información oficial (Enrique Carril subraya que el edil no le hace caso «y no me contesta a los whatsapp), el responsable vecinal opina que no sabe si «servirá de mucho o de poco poner una cámara, pero que se ponga ya. De todas maneras mientras no haya presencia policial no hay nada que hacer».

Mientras tanto, desde la asociación de vecinos suman protestas por lo que entienden que es una medida -la semipeatonalización- «fracasada» y piden más vigilancia policial «no solo para controlar el tráfico sino también por otros problemas en el barrio».

De todo ello la asociación de vecinos se sentará a hablar el próximo 8 de noviembre con el teniente de alcalde y un responsable de la delegación municipal de Mantenimiento Urbano en una reunión que mantendrán para abordar el conflicto del tráfico en Argüelles y otros de diferente índole que afectan al barrio. Hasta entonces, desde la entidad vecinal urgen a una mayor celeridad en «dar soluciones» y pedirán que se adelante la «esperada» reunión.