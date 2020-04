SUCESOS Continúa el trapicheo de drogas en el centro Elcano, en Cádiz La Policía Nacional ha tenido que acudir a las instalaciones en varias ocasiones por el menudeo y por peleas entre las personas alojadas

El club náutico Elcano reconvertido y adaptado por el Ayuntamiento de Cádiz para acoger durante el confinamiento a personas sin hogar sigue siendo un espacio donde se están generando continuas tensiones. En este campamento temporal se alojan a más de medio centenar de personas que de la noche a la mañana se han visto obligadas a convivir y entre los que se encuentra gente con diferentes problemáticas. Y esta convivencia está resultando complicada. Muestra de ello es que la Policía Nacional ha tenido que intervenir en varias ocasiones tras recibir avisos de que se estaban produciendo peleas o que, incluso, había personas trapicheando con drogas.

El pasado domingo los agentes acudieron a uno de estos avisos en torno a las tres de la tarde y terminaron deteniendo a un hombre al que pillaron cuando supuestamente estaba intentando vender papelas de rebujo (heroína con cocaína) a uno de los usuarios alojado en estas instalaciones. Sobre esta persona además había una reclamación judicial activa. El supuesto comprador también fue arrestado por requisitorias anteriores y se le levantó una sanción administrativa por tenencia de drogas cuando comprobaron que, efectivamente, había guardado las papelinas.

Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, no ha sido el único incidente de estas características en dicho centro. Algunos trabajadores dedicados al control del campamento han dado aviso de que por la zona siguen deambulando personas con la misma intención de vender sustancias estupefacientes. Incluso hay quien, al parecer, ha llegado a tirar las papelinas desde el exterior para que los supuestos compradores la pudieran coger sin ser vistos.

La situación según han ido pasando los días de confinamiento no ha mejorado debido a que muchos de estos usuarios quieren salir y no se les puede autorizar debido al Estado de Alarma. En la mayoría de los casos, no tienen otra alternativa, ya que carecen de recursos pero, aún así, «prefieren estar en la calle».

Entre estos usuarios hay personas con distintas problemáticas y adicciones lo que hace que aumente la tensión. A los pocos días de ser alojados y después de que el Ejército ayudara a equipar las instalaciones con camas y demás mobiliario ya se produjeron las primeras peleas cuando llegaron además al centro otros jóvenes que en esos momentos no tenían donde ser realojados y causaron destrozos en el equipamiento recién montado.

Además hay peleas por la televisión, o por los horarios que les han puesto para intentar que tenga una vida más 'normalizada', entre otras cuestiones. El Ayuntamiento reforzó el personal de atención y también el de seguridad con varios turnos al día pero todo indica que los problemas continúan.