La concertada denuncia la información «sesgada» del Ayuntamiento de Cádiz en la escolarización

Las asociaciones de padres y madres de la escuela concertada han manifestado que el pasado 1 de marzo que se inició el proceso de escolarización para el curso 2021-22 para todos los centros de nuestra ciudad «dedicando todos ellos mucho esfuerzo personal y económico para el mismo». Han añadido que dentro de este proceso se instenta ofrecer a las familias «lo mejor de cada uno para que después la familia decida con libertad cuál es la mejor opción para su hijo o hija».

Los colegios públicos-concertados han asegurado un total de 14 en la capital gaditana, y que actualmente tienen en sus aulas a algo más del 60% de los escolares de Cádiz, «hemos observado y aplaudido como se le ha enviado publicidad de los centros públicos a las familias que deben escolarizar a sus hijos e hijas este año».

No obstante, han insistido, «el problema surge cuando esa información no esta completa y queda sesgada ya que no se hace una oferta real de lo que tenemos en Cádiz, y más grave aún es cuando viene de nuestro Ayuntamiento, ya que olvida 14 centros situados en distintos lugares de nuestra ciudad tan dispares, como Puntales, Avenida, La Viña o Santa María, por poner algunos ejemplo».

Los colegios públicos-concertados «son complementarios y junto a los públicos ofrecen un servicio primordial en la formación de quienes serán la sociedad del futuro, basado en la libertad, igualdad y calidad de la enseñanza ».

Pasada casi tres semanas desde que nos pusimos en contacto con la Concejala de Educación del Ayuntamiento, Ana Fernández, y a la vista del «silencio» administrativo, «al no recibir ni acuse de recibo de la misma, entendemos desde las AMPAS de los colegios públicos-concertados, que no es de recibo mandar la información como institución que me interesa en función de criterios que desconocemos y que nos gustaría saber».

A la vista de todo ello, «seguimos a la espera de que el Ayuntamiento nos convoque para que podamos establecer la logística de distribución de la oferta de los colegios públicos-concertados de esta ciudad y tener los mismos espacios en los medios audiovisuales que se paga con nuestro dinero también».

Para los padres y madres de las concertadas «creemos que los ciudadanos de Cádiz deben conocer y tener libertad para elegir el mejor centro para sus hijos e hijas en función de sus necesidades personales, y deben conocer también este desplante hacia nosotros por parte del Ayuntamiento de Cádiz».