CÁDIZ «¡Con qué cara multamos ahora a los ciudadanos si no se puede sancionar a su alcalde!» Policías locales de Cádiz muestran su profundo malestar ante la «inacción» que creen que se está teniendo en la jefatura con Kichi tras ser pillado saltándose las normas sanitarias en un bar

«Estamos indignados. No es una cuestión de tener o no valor es una obligación. No puede ser que estemos multando a todo el que se salta las normas y porque sea el alcalde miremos para otro lado o no miremos. No hacer nada al respecto solo nos hace daño a nosotros y a nuestra imagen». Habla un oficial de sobrada veteranía y experiencia de la jefatura de la Policía Local de Cádiz. Enseguida se percibe que tiene ganas de trasladar a la opinión pública el «profundo malestar» que asegura que hay entre gran parte de la plantilla porque, de momento, no haya habido ninguna intención de su superintendente ni de otros superiores de actuar de oficio y proponer para sanción a Kichi por haberse saltado las normas sanitarias al estar en un bar con más personas de lo permitido, sin mascarillas y sin guardar entre ellos la distancia. Un hecho, que se dio a conocer hace unos días por una foto y que el propio regidor validó y reconoció en redes sociales, aunque excusándose en que, según él, los compañeros de trabajo son «convivientes».

«Es bochornoso. Estamos molestos porque el respeto que nos hemos ganado durante todos estos meses luchando en la calle contra la pandemia se pueda ver ahora así de dañado porque los jefes no quieran hacer nada, cuando no es cierto que no puedan o que no son competentes». «Con lo mal que lo está pasando la sociedad que no se pueden ni reunir con sus familias no podemos quedarnos callados ni permitirlo». De ahí que, como asegura, tantos mandos intermedios como policías le están solicitando al superintendente que actué y que inicie las averiguaciones oportunas por si, fuera preceptivo, se proponga para sanción administrativa tanto al alcalde como al resto de personas de su equipo que estaban en la comentada reunión.

«No solo estamos para medir terrazas o llamar la atención, somos funcionarios del orden público y como tales hay que actuar. Para nosotros es un deber. La sociedad tiene que ver que los policías locales se mueven. Y todos somos iguales ante la ley», afirma. «Ahora bajamos de una patrulla y ya estos días están habiendo comentarios de gente que nos dice que no les digamos nada, que está Kichi con ellos. ¡No tenemos por qué aguantar estos cachondeos porque no nos los merecemos!». Y añade: «Claro que se puede actuar de oficio y hay normativa al respecto, el tema es que se quiera».

En esta línea se ha manifestado también este martes el Sindicato de Policía Local de Cádiz, en un comunicado en el que dicen sentirse «sorprendidos» con la «celeridad» con la que el superintendente «ha salido en defensa del alcalde y su séquito, argumentando cuestiones de dudosa competencia a la hora de iniciar un procedimiento de oficio que pudiera dar lugar al archivo de las actuaciones practicadas».

Según recuerdan, al amparo de normativas como el Decreto Ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el Covid-19 o la propia Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento Administrativo común, «la actuación de oficio de nuestro jefe, estaría más que avalada, independientemente de que posteriormente se produzca el archivo del expediente por otras razones diferentes».

«No es una cuestión de hacer política de este tema, pero ante el cumplimiento de la ley debemos de ser iguales. Entendemos que es de humanos equivocarse, pero también de sabios rectificar». Para este sindicato el alcalde «no ha justificado motivadamente su comportamiento y seguramente los ciudadanos desde ahora, pueden reprochar a esta Policía Local, la cual dirige y representa, cualquier actuación de vigilancia en el cumplimiento de las medidas de prevención contra el Covid-19, argumentando que no todos somos iguales ante la ley».