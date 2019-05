Elecciones Municipales Una campaña de barrio hecha a medida de Kichi Proliferan las caricaturas sobre el alcalde como superhéroe, carnavalero y cadista ensalzando su figura aunque sin proyectos, sin programa ni ideas

Durante el pasado fin de semana aparecían en farolas, vallas y distintas fachadas de la ciudad carteles con caricaturas del candidato de Adelante Cádiz, José María González Santos Kichi, encarnando distintos personajes relacionados con el mundo del Carnaval, el fútbol o de los superhéroes.

Esta peculiar campaña de la que Adelante Cádiz se ha desmarcado como autora de la misma, está proliferando también en redes sociales y en ella se ensalza la figura del alcalde -con cierto tinte humorístico- dibujándolo como el héroe salvador de todos los gaditanos, como un chico de barrio, como el más cadista o como un carnavalero de pro.

Adelante Cádiz y el propio Kichi se han mostrado muy agradecidos por esta iniciativa y ya han difundido a través de sus redes sociales sus felicitaciones por esta campaña a «artistas gaditanos» que les han cedido estas ilustraciones e imágenes «para que podáis difundirlas, usarlas de perfil, imprimirlas... ¡Lo que os apetezca!»

La campaña, cuyo único objetivo es exaltar al propio Kichi como máximo exponente de su partido, está hecha a la medida del actual alcalde aunque no hay ideas, no hay proyectos, no hay programa, solo Kichi.

Recordar que desde Adelante Cádiz se ha optado en estas Elecciones Municipales por incluir el apodo Kichi en las papeletas junto al nombre completo del actual alcalde con el fin de que no haya dudas o equivocaciones por parte de los electores.

Por tanto, esta campaña anónima cumple con los mismos objetivos que la coalición a la que representa Kichi, es decir, dotar al propio candidato de todo el peso de cara a continuar en San Juan de Dios a partir del 26 de mayo.