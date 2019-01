BUQUE ESCUELA 'Cádiz con Elcano', el honor de despedir al 'Embajador y Navegante' El colectivo agradece a ciudadanos, empresas e instituciones su apoyo en la partida del buque escuela de la Armada a su 91 crucero de instrucción

El pasado 13 de enero el buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de Elcano, zarpaba del muelle de Cádiz rumbo a su 91 crucero de instrucción. A bordo 70 guardiamarinas, alumnos de la Escuela Naval Militar, y 162 miembros de la dotación, entre oficiales, suboficiales, tropa y marinería y dos maestros civiles, que realizarán un viaje de 6 meses que les llevará a tocar puertos del Caribe, Norteamérica y el Báltico.

En su despedida, el 'Embajador y Navegante', como se conoce al Juan Sebastián de Elcano debido a su doble misión de buque escuela y embajada flotante de España, estuvo arropado por miles de personas en el muelle gaditano y decenas de embarcaciones que le acompañaron en su salida de la Bahía.

La asociación 'Cádiz con Elcano', sin duda, ha sido una de las artífices de que la última despedida del buque escuela haya sido tan emotiva y espectacular. Este colectivo tiene como objetivos conseguir que la salida y la llegada del bergantín-goleta a su crucero de instrucción sea una cita más en el calendario gaditano, que ciudadanos de todos los puntos de España lo conozcan y se den cita en Cádiz para disfrutar de él y poner en valor ese activo del que disfruta la ciudad. Y ahora realiza un repaso sobre las actividades desarrolladas para la despedida del buque escuela rumbo a su 91 crucero de instrucción.

Carta de agradecimiento de 'Cádiz con Elcano'

«Por tercer año consecutivo un numeroso grupo de personas y empresas de la ciudad y la bahía de Cádiz, con el apoyo fundamental de la Fundación Unicaja y de la Armada Española, hemos trabajado para que la salida del Juan Sebastián de Elcano desde la ciudad que lo vio nacer sea una fiesta entrañable y marinera, además de un revulsivo económico para Cádiz y una 'operación de imagen' en una zona en la que demasiadas veces somos noticia porque se ha incautado el alijo más grande de la historia, hemos batido el record del paro o somos una vez más el escenario terrible de las tragedias asociadas a la inmigración ilegal.

Pero aquí algunas veces pasan también cosas extraordinarias, como que un domingo de enero, con un sol radiante y una brisa deliciosa del noreste, haya zarpado de nuevo el Juan Sebastián de Elcano rumbo a América para formar a una nueva promoción de guardiamarinas. Pero también para estrechar otro poquito el vínculo que nos une con América y para recordarnos que aún tenemos una envidiable historia marítima que con imaginación, compromiso y trabajo podemos transformar en riqueza, empleo, cultura y orgullo para la bahía.

Nuestro ya veterano barco se acerca en plena forma a los cien años: casi un siglo de pasear el nombre de Cádiz y de España por el mundo… Este año además comienza la celebración de la efemérides de la primera vuelta al mundo a vela, iniciada hace ahora 500 años por Magallanes y completada por Juan Sebastián de Elcano en 1522, gesta marinera que el buque escuela se está encargando de difundir. Nuestra vecina Sanlúcar tiene además todo el protagonismo en ella.

Imagen de la salida del buque escuela y, en primer plano, el gallardete de 'Cádiz con Elcano'. - LA VOZ

Es importante que los gaditanos apreciemos la importancia de que la Armada siga eligiendo nuestra ciudad para la salida anual de su buque escuela en sus cruceros de instrucción: La estrecha relación que ha tenido siempre con Cádiz sigue latiendo en alguno de los centros que conserva en la Bahía, como el Instituto Hidrográfico o el Observatorio de San Fernando, ambos trabajando al más alto nivel científico internacional.

Si Cádiz no hubiera tenido ese pasado glorioso esos centros estarían hoy en Madrid o Barcelona. Si el Juan Sebastián Elcano no se hubiera construido en Cádiz y no reparase en el Arsenal de La Carraca es probable que el barco zarpara hoy desde Marín, desde Málaga, Vigo o Cartagena… Pero tenemos suerte y estamos cosechando el fruto de nuestra historia.

Y con ese agradecimiento a la fidelidad de la Armada con nuestra ciudad todos los que conformamos la 'Asociación Cádiz con Elcano' hemos repetido algunas de las actividades que mejor respuesta han tenido en los tres años pasados: hemos embellecido el muelle con gallardetes y banderas, hemos repartido miles de recortables del barco entre los niños que han acudido a visitarlo, hemos organizado actividades junto a la UCA y junto a algunos colegios de la ciudad para que los más jóvenes vayan impregnándose de la cultura marítima, hemos homenajeado a Blas de Lezo recordando sus ejemplares valores…

También hemos propiciado, con el esfuerzo desinteresado de personas anónimas como Julio, Eva, Ignacio o José Félix, que más de 110 barcos y 476 tripulantes disfrutaran el sábado por la noche en Puerto América de una fiesta marinera y lucieran orgullosos el domingo el gallardete de 'Cádiz con Elcano' mientras acompañaban navegando al buque. Todos ellos, además de disfrutar del atraque gratuito como aportación al proyecto de los responsables de Puerto América, se han llevado media botella de Tío Pepe… ¡Un planazo para repetir todos los años!

Muchos otros barcos se unieron en la mar el domingo por la mañana, conformando una extraordinaria imagen que las redes sociales ya se están encargando de divulgar. Los pensamientos en estos días de miles de personas en muchos sitios de España son: 'mira que bueno esto de Cádiz', 'ojalá hubiera estado allí', '¡el año que viene no falto!', 'tengo que ir a este sitio extraordinario'…

Esto es sembrar Cádiz. Esto forma parte de la simiente que propicia que se nos reconozca como un destino extraordinario. Esto genera ilusión y arroja rayitos de sol y esperanza entre los jóvenes gaditanos. Esto afianza nuestra relación con la Armada, que además de formar a sus alumnos en el Elcano encarga barcos y los repara en nuestros astilleros…

Por eso, esta idea de arropar al Elcano iniciada con humildad en 2017 por 'Cádiz Capitana del Mar' y por 'Rumbo Sur' ha ido creciendo y aglutinando voluntades para convertirse en esta cada vez más ilusionante 'Asociación Cádiz con Elcano' que quiere ahora, cuando el barco ya se ha ido, agradecer a todos los que se han esforzado para que todo salga perfecto: a los voluntarios y la coral de la UCA, a los responsables de la Autoridad Portuaria,a la Fundación Unicaja, a González Byass, Cadigrafía, el Ateneo, la Torre Tavira, la Flota Snipe de Cádiz, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía… a los medios de comunicación que han dado relevancia al programa, a los remolcadores que embellecieron la salida con sus chorros de agua, a los mercantes que hicieron sonar sus bocinas… así poquito a poco con nuestra pequeña 'Gran Regata', cada año mejor hasta la gran fiesta del centenario del Elcano que se otea ya en el horizonte.

Gracias a todos.»