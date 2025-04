Vídeo: Cádiz despide al 'Wonder of the Seas', el crucero más grande del mundo

Cádiz despide al 'Wonder of the Seas' . El crucero más grande del mundo llegó al puerto de Cádiz en la madrugada del 8 de febrero dejando una estampa impresionante en la ciudad.

Un megacrucero que se ha convertido durante estos días en todo un espectáculo para los viandantes pero este jueves 10 de febrero dice adiós a Cádiz.

Hasta la fecha, el crucero de mayor tamaño recibido por el Puerto de Cádiz había sido el 'Oasis of the Seas' , perteneciente también a la clase Oasis de Royal Caribbean International, con 360 metros de eslora, que atracó en Cádiz en 2019.

La imagen del crucero que estos días ha estado en el muelle gaditano han puesto en evidencia las dimensiones de un coloso que bien podría ser un rascacielos. Sus 362 metros de largo equivaldrían a tres campos y medio de fútbol, uno a continuación del otro, y sus 66 metros de ancho son justo la medida de ancho que debe tener un terrreno de juego.

Eso junto a las doce cubiertas con las que cuenta el 'Wonder of the seas', no dejan de impresionar a quienes pasan por delante o lo divisan desde cualquier otro punto del casco histórico de la ciudad.