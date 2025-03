Cs y PSOE afirman que la «nula gestión» de Kichi provocará huelga de autobuses en pleno Carnaval

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado que la «nula gestión» del equipo de Gobierno va a provocar una serie de paros de los trabajadores del transporte urbano debido a que aún no se ha iniciado el expediente de licitación de esta prestación, «con las evidentes consecuencias negativas que esto está teniendo tanto en este servicio público como en las condiciones laborales de la plantilla».

Concretamente, las protestas aprobadas y convocadas están previstas los días 23, 25, 27 y 30 de mayo , así como el día 1 de junio, fechas en las que la plantilla anuncia paros parciales . Esas interrupciones en la actividad diaria tendrían horario de 07.30 a 09.30 horas y de 19.30 a 21.30 horas. Caso de que no medie un acuerdo entre empresa y comité de empresa, a partir del dia 3 de junio , al inicio del Carnaval, los paros pasarían a ser totales y con duración indefinida, es decir, huelga total .

La concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha asegurado que «no se explica cómo el Gobierno local no ha sido capaz en estos dos mandatos de adjudicar el contrato de limpieza y de comenzar el proceso para la adjudicación del transporte urbano , que lleva ya varios años prorrogado y le está costando dos millones de euros anuales a todos los gaditanos, un dinero que es vital para la realización de una serie de inversiones que necesita la ciudad».

Fidalgo ha recordado que «en el Pleno que se celebró el pasado mes de marzo volvimos a insistir sobre la necesidad de que se licitara el servicio de transporte urbano e, incluso, le ofrecimos nuestro turno de palabra al concejal de Movilidad, Martín Vila, para que se comprometiera a dar una fecha para el inicio del expediente , a sabiendas de que el proceso será largo. Sin embargo, seguimos sin saber cuándo va a disponer la ciudad de un transporte público moderno, no contaminante y adaptado a las necesidades de Cádiz».

La edil ha resaltado que la convocatoria de estos paros por parte de la plantilla del transporte público «es una muestra más de la dejadez de un equipo de Gobierno que solo es capaz de vender humo para embaucar a los ciudadanos , pero que al final no es capaz de sacar ningún asunto adelante».

«No paran de vender humo con la necesidad de sacar adelante un nuevo modelo de movilidad para la ciudad, pero, al final, todo se convierte en una falacia si no va acompañado de la adjudicación del nuevo pliego de transporte, lo que le permitiría a la ciudad contar con mejores y renovados vehículos respetuosos con el medio ambiente, una mejora en las líneas y una mayor frecuencia de paso para motivar así que no se use el transporte privado».

Ante esto, ha resaltado que «los grandes planes del equipo de Gobierno se acaban convirtiendo en un gran engaño que también está sufriendo la plantilla del transporte urbano, al igual que ha sucedido con otras contratas municipales».

Así, ha añadido que «se habla de un modelo de ciudad sostenible mientras que el 85% de las emisiones de CO2 en la ciudad provienen del transporte público , por lo que, si no se ataja directamente este problema, el resto de las actuaciones solo servirán de mera propaganda».

Por este motivo, ha afirmado que, «a pesar de que el alcalde no para de enarbolar la bandera de la defensa de los servicios públicos , nos encontramos que Cádiz, la ciudad que es de su competencia, recibe unas prestaciones que son caras e ineficientes, siendo los propios trabajadores los principales perjudicados».

«Al final, lo que nos encontramos es con un equipo de Gobierno que incumple sus grandes promesas y que no es capaz de buscar una solución a los grandes contratos ni defiende a sus trabajadores. Solo sirve para cambiar nombres de calles, para lo que solo hay que quitar una placa y poner otra, y hacer pequeñas peatonalizaciones sin plantear medidas complementarias y globales. Así, cuando se vayan, no habrán sido capaces de haber dejado una huella profunda en la ciudad», ha finalizado.

Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista, Natalia Álvarez , ha señalado que este nuevo conflicto laboral en el Ayuntamiento es sintoma «de la absoluta falta de gestión» y ha recordado que Cádiz lleva años a la espera de un pliego que regule la flota de autobuses actual.

«La última prórroga venció en el año 2015, cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento, pero la prórroga del servicio se sigue manteniendo, a pesar de que esto suponga pagar del bolsillo de todos los gaditanos y las gaditanas un déficit de explotación a la empresa concesionaria de más de dos millones de euros anualmente », ha advertido Álvarez, quien ha añadido que «el propio equipo de Gobierno encargó una auditoría en 2015 y comunicaron que iniciaban la redacción del borrador del documento que regularía el transporte urbano en la ciudad, pero han pasado siete años y todo sigue exactamente igual».

«Esta falta de preocupación por el transporte público recae directamente en los usuarios y también en los trabajadores», ha destacado Natalia Álvarez, « los conductores de los autobuses son quienes reciben toda la presión y las quejas , sin tener ellos ninguna responsabilidad y no están siendo escuchados ni por la empresa ni por el Ayuntamiento, que es quien permite una prórroga desde hace siete años».

«Es necesario que el alcalde se siente con la empresa que tiene la concesión municipal del servicio y negocie hasta que salga la licitación; hacen falta más autobuses, más conductores y que se cumpla convenio colectivo, para así ofrecer un servicio seguro y de calidad»; ha recalcado la edil.

Se acerca el ultimo año del segundo mandato de José María González como alcalde, «y más allá de excusas, no tenemos pliego», ha aseverado Natalia Álvarez, «seguimos con un sistema de transporte público que no se corresponde con las necesidades de la ciudad, con una flota obsoleta y contaminante , con barrios de primera y de segunda, con necesidades que no se cumplen atendiendo al trazado de las líneas, a la frecuencia y a los propios vehículos y con un déficit de explotación, ya referido, que supone más de dos millones por año de retraso a las arcas municipales», ha concluido la edil, quien espera cuando antes una solución para garantizar el servicio de transporte público en la ciudad.

