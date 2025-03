Asociaciones y entidades denuncian la «nula» gestión del Ayuntamiento con las personas sin hogar

Las personas sin hogar de la capital, cifradas en un total de 103 según el censo realizado por la delegación municipal de Asuntos Sociales y distintas asociaciones y entidades gaditanas que atienden a este colectivo, han pasado -en su gran mayoría- los días de confinamiento por el estado de alarma en el centro náutico Elcano .

El Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la Armada, habilitó este espacio con literas, ofreciendo además a estas personas mantas, ropa, comida y agua con el principal objetivo de que pudieran salir de la calle y contar con una atención por parte de voluntarios y del personal de la delegación de Asuntos Sociales.

El centro ha llegado a contar con 90 personas en algunos tramos del confinamiento pero poco a poco han ido abandonándolo, bien porque se les ha buscado otra solución (caso de pisos turísticos) o porque ellos mismos han querido volver a la calle por voluntad propia.

De hecho, el propio Ayuntamiento ha confirmado que en estos momentos hay 48 personas en el centro donde, a partir de este lunes, se compatibilizará el uso deportivo con la atención a estas personas .

Según comentan asociaciones que tratan con estas personas a diario en la ciudad, en las calles de Cádiz hay más de una treintena de personas que han preferido retirarse de estas instalaciones llegando incluso a decir que era como estar «en un campo de concentración» donde, según dicen algunas de estas personas «se comía poco y mal» .

Éstos se han trasladado a lugares habituales en los que refugiarse y pasar la noche, como los bajos de la pérgola de Santa Bárbara, plaza de Jerez o Canalejas , entre otros.

Hasta estas zonas se desplazan cada semana voluntarios de asociaciones como Despertares, que les entregan comida preparada (ya que los comedores sociales de la capital están aún cerrados) y alimentos de primera necesidad para que puedan desayunar y comer durante estos días en los que aún está vigente el estado de alarma.

Estos voluntarios también han estado llevando comida y ropa de abrigo a los sin techo durante su estancia en el centro Elcano porque « según nos comentaban, pasaban hambre y la comida era más bien escasa », afirma el portavoz de Despertares, Carlos Alberto Sánchez Grimaldi, que asegura además que «contaban tan solo con una televisión para 90 personas y dos microondas».

Añade que «Elcano no ha sido un hotel de cinco estrellas ni mucho menos y muchas personas prefieren irse a la calle, pedir en las puertas de los supermercados o beneficiarse de la solidaridad de los ciudadanos que les llevan comida para poder sobrevivir. Incluso policías que patrullan por esas zonas les llevan bocadillos».

La convivencia no ha sido fácil en Elcano durante el aislamiento obligado por el coronavirus y en algunos momentos ha sido complicada la mezcla en este recinto de tantas personas que estaban habituadas a vivir en soledad en las calles .

Algunas de ellas cuentan con problemas psiquiátricos, adicción a las drogas o al alcohol y ha sido habitual la presencia de la Policía Nacional muchos días ante las peleas y las discusiones que se han generado en el centro. Incluso se ha producido un fallecimiento de una persona sin que se conozcan con certeza las causas.

Test rápidos con resultados negativos

Recordar que una de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales y de la Salud, fue la realización los test de Covid-19 a todas las personas sin hogar confinadas en Elcano, así como a todo el personal fijo de este dispositivo social transitorio, dando un resultado negativo todos ellos .

Despertares asegura que en la calle hay personas que han querido acceder al centro ahora, porque se han visto obligados por circunstancias personales a vivir en la calle, «y les dicen que está completo, algo que no entendemos, a no ser que no quieran que entre nadie que no se haya hecho el test del coronavirus».

Asimismo, otras personas que viven en una furgoneta o en un coche y que no son de Cádiz «se les ha dicho desde el Ayuntamiento que se vuelvan a sus provincias , que es el caso de uno de ellos que es de Sevilla».

Desde Despertares se ha llamado también la atención acerca del servicio que se está prestando desde el nuevo centro de día Fermín Salvochea «que solo ha estado abierto dos días a la semana, obligando a muchas de estas personas sin hogar a asearse en fuentes de los parques, siempre que no estuviera cortada el agua, como ha pasado en algún caso. ¿Esto es preocuparse por las personas sin hogar de la ciudad?», se pregunta el portavoz de la entidad.

Jaulas cedidas por la asociación animalista al Ayuntamiento y que aún no han aparecido. Animalistas lamentan el trato a los animales de compañía de los sin techo Muchas personas sin hogar cuentan con animales de compañía a los que también tienen que alimentar. Alejandro Fernández, de Rescate Animal , asegura que «si no llega a ser por nuestra asociación, estos animales no hubieran comido en el centro náutico Elcano». El representante de esta entidad lamenta la política de Bienestar Animal del Ayuntamiento gobernado por Podemos asegurando que «de animalistas no tienen nada porque hemos tenido que llevar comida a los tres perros y un gato que estaban también confinados el centro náutico Elcano junto a sus dueños porque allí nadie les daba de comer ». Alejandro, que acudía regularmente a las instalaciones para llevar pienso y comida a los animales, observó que éstos estaban en unas condiciones deplorables , a la intemperie en el caso de los de mayor tamaño o, en el caso de los más pequeños, «en transportines donde los tenían días enteros haciendo sus necesidades incluso». Fue entonces cuando decidió ceder, «que no regalar» , dos jaulas para que estos animales pudieran estar más cómodos en el recinto, jaulas que -asegura- «han desaparecido» . Tras múltiples visitas a las instalaciones y después de distintas versiones, «nos han dicho que una de ellas está el El Puerto, donde se ha trasladado a los dueños de estas mascotas asegurándonos que creían que eran regaladas, por lo que estamos esperando a que nos las devuelvan. Si no es así, tendremos que denunciar». En el caso de dos perros de gran tamaño que aún están en el centro, «se les ha habilitado una tienda de campaña que, con motivo de los temporales y del fuerte viento, está rota, rajada, sin que estén en condiciones óptimas estos animales. Esperamos que sea repuesta para que estos dos animales puedan vivir en condiciones en este espacio».