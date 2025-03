El abuelo José María, de vivir en su coche a tener una casa en el centro de Cádiz

Los ojos de José María brillan por encima de la mascarilla negra. Cruza la puerta del portal de una finca en el barrio gaditano de Santa María donde se lee 1858. Accede al patio, despacio, y pasa junto a un pequeño pozo, rodeado de tenderetes con ropa de los vecinos. En las puertas de las casas hay guirnaldas de Navidad y algún que otro árbol con bolas de colores.

Sospecha algo pero no quiere (o no puede) creerlo. Al fondo del patio de vecinos está la que, desde este martes, es su casa. Lo sabe cuando, al abrir la puerta, escucha el grito de «¡bienvenido, José María!» , de las personas que han logrado sacarlo de la calle. Apenas puede articular palabra cuando le entregan las llaves de su hogar. «Es que no me lo creo», susurra.

Siete años durmiendo en un coche

No es para menos. José María cumple 78 años el próximo 15 de enero y los siete últimos los ha pasado viviendo en el interior de su vehículo, aparcado en la barriada de La Paz. «Lo he pasado bien, aunque he estado en el coche», dice. Pero la realidad es la que muestra su espalda corva por dormir en el asiento de su Volvo azul. Viudo y con una escueta pensión que le daba para pagar un préstamo y comer, se vio abocado a dejar la casa en la que vivía y pernoctar en el coche.

Durante estos años José María ha sido invisible. Muchos vecinos del barrio ni siquiera conocían su situación, aunque lo veían cada día limpiar el coche y sentarse al sol en algún rincón. Su caso saltó a la luz pública el pasado mes de noviembre, gracias a la denuncia de la asociación Somos Cádiz. Días después, su situación fue analizada por los técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz y fue alojado en un hostal, a la espera de una vivienda definitiva.

Pero el regalo de Navidad le ha llegado de una donación privada. El promotor Agustín Rubiales , que ya ha entregado alrededor de una decena de viviendas a personas necesitadas como José María, se enteró de su caso y no lo dudó. «En cuanto se me quede una vivienda libre, va a ser suya», dijo Agustín cuando conoció la situación del anciano. «Y esta se le quedó», explica en la puerta de la casa José Manuel, que ha acudido en representación del constructor. «No ha podido venir porque está malillo», excusa.

Según explica José Manuel, la casa ha sido pintada, resanadas las paredes, se le ha puesto una campaña extractora nueva, comprado ajuar doméstico ... Rubiales, cual Rey Mago, ha dispuesto todo para que José María no tuviese más que entrar a vivir.

«Me ha tocado más que la Lotería»

El contrato lo firmaron el pasado día 22 de diciembre . «Me ha tocado más que la Lotería», declara el anciano. Y entre la asociación Somos Cádiz y los representantes de Agustín Rubiales han realizado las gestiones para que la casa dispusiera de luz y agua cuanto antes, acogiéndose también al bono social. «Los técnicos de Aguas y Eléctrica de Cádiz han realizado un trabajo excepcional», subraya José Manuel.

Él ha sido el encargado de entregar las llaves a José María. «Por fin, después de tanto tiempo como llevas luchando, ya es hora de darte las llaves de tu casa , para que puedas disfrutar de esta vivienda acondicionada para ti. De parte de Agustín Rubiales y de toda su familia. Que lo disfrutes», le ha dicho.

Entre aplausos y con mano temblorosa, José María ha cogido las llaves del que ya es su hogar. «Agustín, muchas gracias. Ya nos veremos en la oficina, que tenemos que charlar un poquito» , es el mensaje que el abuelo le manda al constructor. Y recuerda que hace décadas, él llevó en el coche a uno de los hermanos de Rubiales a la iglesia en el día de su boda. El favor de entonces le ha sido devuelto con creces por la vida.

Lágrimas de alegría de todos los presentes que ponen el punto y final a este cuento de Navidad gaditano .