El anciano que vivía en su coche en la barriada de La Paz por fin dormirá en una cama

Este martes José María domirá en una cama, bajo un techo . Y no lo hará, como en los últimos seis años, en su coche aparcado en la gaditana barriada de La Paz.

Según ha podido saber este periódico, el anciano de 84 años se ha reunido esta mañana con técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, que han analizado su caso. Se da la circunstancia de que este hecho llega después de que la semana pasada la asociación Somos Cádiz, que ha acompañado a José María a la reunión y sigue su situación, se hiciera eco del estado en el que vivía el anciano.

Este lunes dicha asociación tuvo una reunión con Servicios Sociales, que les dio cita para acudir al día siguiente con este hombre. «Anoche, cuando llegué de trabajar a las 2 de la mañana, fui a su coche y lo desperté para contárselo», cuenta Alejandro Matamoros, representante de Somos Cádiz . «Esta mañana teníamos cita a las 13 horas, pero a las 12 ya estaba como un clavo donde había quedado con él».

Según detalla Alejandro, que ha acompañado al anciano (viudo y sin familia directa cerca), durante el encuentro con los técnicos de Asuntos Sociales, José María ha explicado su situación. En principio, Somos Cádiz no tenía muchas esperanzas de que le diesen un alojamiento, ya que el anciano tiene una escueta pensión que emplea en pagar el seguro de su coche, un préstamo y los gastos de comer . «Terminamos la reunión a las 14 horas, nos dijeron que tenían que estudiarlo con los jefes y, como no estábamos muy convencidos, hice unas cuantas llamadas para reservar un hostal. No iba a permitir que José María durmiese otra noche en su coche», explica Alejandro.

Cuál fue su sorpresa que apenas 45 minutos más tarde recibía una llamada con buenas noticias: José María tiene una plaza en un alojamiento de la calle Soledad , que le pagará el Ayuntamiento durante 10 días. El caso del anciano lo seguirá Servicios Sociales durante este tiempo y, tanto por parte de este servicio público como por la de Somos Cádiz, van a seguir buscando para intentar conseguirle una vivienda que pueda costearse, «mediante Procasa o las inmobiliarias que trabajan con el Ayuntamiento. Ellos pagarían una parte, y José María otra, y podría acogerse al bono de la luz y al del agua».

Con alegría e ilusión en los ojos José María inicia, a sus 84 años, una nueva vida, lejos del frío de las noches que ha sufrido dentro de su Volvo azul. Techo y cama, por fin, para este anciano gaditano.