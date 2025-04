«En Cádiz se generan debates, como el de la carga, cuando no debería de haberlos»

Suena la marcha 'Ecce Homo', obra de Eduardo Escobar. «El himno de la Semana Santa de Cádiz, una marcha que trasciende la propia cofradía y es de las poquitas obras compuestas en Cádiz que se tocan fuera de la ciudad. Una banda que está enamorada de esa marcha es la del Maestro Tejera».

A los sones que evocan el Martes Santo y la salida del Señor de San Pablo, Miguel Ángel Sastre Uyá, pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2025, habla de manera tranquila, sosegada y una firmeza llamativa para que el va a ser el pregonero más joven a sus 28 años. Este domingo 6 de abril, Domingo de Pasión, exaltará la semana mayor gaditana en el Gran Teatro Falla, acompañado por la Filarmónica de Conil y con el periodista de COPE y ABC, Ángel Expósito, como presentador.

-Nada más comenzar la entrevista ya barre usted para casita con la marcha que suena...

-La Virgen de la Amargura y el Señor del Ecce Homo son dos de mis grandes devociones pero este domingo barreré para una casa mucha más grande que será la Semana Santa de Cádiz. Todas (las hermandades) no tendrán el mismo peso en el pregón, quiero darle mi toque, pero evidentemente todas tienen que estar nombradas y con un hueco en el texto, como no puede ser menos.

-¿Acabado el pregón?

-El pregón es un texto vivo. Oficialmente lo acabé a finales de enero cuando se lo envié al Consejo de Hermandades. Aunque tiene una parte que te genera ansiedad por acabarlo pero ahora con el tiempo agradezco que esté finalizado, aunque le meta ahora cosas nuevas, pero ya tienes una base importante. La agenda actual se ha desbocado y que el pregón esté acabado al 99% ya es algo que te da mucha tranquilidad. Tiene su parte buena entregarlo con tanta antelación.

-Son días en los que se puede añadir más texto

-Si veo algo estos días que me llame la atención lo meto. Es un pregón 50-50 de prosa y verso. Quién haya escuchado otros pregones mios se dará cuenta que la estructura es similar. Voy metiendo diversos temas y así lo voy hilvanando. El que escuche será el que defina cómo será el pregón. Mi visión es que todo gira sobre una idea que la reforcé con el cartel del Raúl Berzosa, ese tesoro divino y humano que es la Semana Santa de Cádiz. En esta ciudad la semana mayor es un tesoro mucho mayor y esa es la idea principal que se irá reforzando con otros temas de la propia ciudad.

-¿Cómo está viviendo la Cuaresma?

-Me ha llamado la atención que he visto mucha gente joven en los cultos de las diversas hermandades. Están siendo días muy intensos porque son muchos los actos a los que me invitan y no quiero faltar a ninguno. Estoy viviendo experiencias muy bonitas y que resaltan que sabemos lo que tenemos en Cádiz. Sin embargo, creo que lo que falta es cuidar mejor el tesoro que es nuetra Semana Santa. Nos falta a todos un poco más de implicación a la hora de cuidar ese tesoro y darle el lugar que merece, pero si creo que sabemos lo que tenemos.

-¿Qué hace a la Semana Santa de Cádiz distinta al resto?

-Hay aspectos, empezando por la propia música, que son verdaderas joyas y se desconocen. Está el ejemplo de Lágrimas de Cubiles que no vas a encontrar en muchas plataformas. Nos falta exportar lo bueno que tenemos de nuestra Semana Santa. La imaginería, por ejemplo, proviene de un periodo en el que Cádiz era el centro del mundo gracias al comercio y nuestra relación con América. Los palios también, que aunque su origen está en Sevilla, hemos conseguido darle un toque muy gaditano con los respiraderos y bordados. Es bonito que pasos como el del Nazareno o de la Vera Cruz tengan ese recuerdo a la rocalla y al mar que resaltan lo que es de Cádiz.

-No ha hablado de la carga...

¿La carga? Por supuesto que es algo particular de Cádiz pero no soy un defensor a ultranza de nada aunque entendiendo que no podemos perder lo gaditano. Creo que la carga no necesita defensa porque hay mucha gente que ya la defiende. Creo que el debate surge desde el punto de vista de que generamos debates cuando no debería de haberlos. La carga en Cádiz pervive porque hay cargadores, si no los hubiéra abriríamos ese debate. Todos los pasos en Cádiz van a hombro y horquilla y no pasa absolutamente nada. Lo que sí creo que tenemos que mejorar y cuidar son los ensayos, no veo en Cádiz una gran cultura del ensayo que siempre es necesario para cuando los kilos aprietan. Hay muchas cofradías que sí lo están haciendo pero todavía falta más ahí.

-¿Le molesta escuchar papeleta de sitio o nazareno en vez de control de salida o penitente?

-Es bonito tener nuestro próximo léxico sin ser un talibán. Si te sale decir papeleta de sitio no debería ser un enfado sobre todo porque aquí hay una cosa fundamental que está detrás de todo esto: la fe. A mi me saldrá decir siempre control de salida pero no descarto que en vez de sección diga tramo, por ejemplo.

-¿Qué va a hacer el día antes del pregón?

-Lo que tengo claro es que el pregón va a dormir en San Agustín. Mi idea es que mi último acto antes del pregón será la subida al Señor de la Humildad y Paciencia. Ahí dejaré el pregón y me marcharé a descansar antes del Domingo de Pasión«.

-Y cuando sean las dos de la tarde, aproximádamente, de este domingo, ¿qué sabor espera dejar en el público y el cofrade?

-Pues lo primero que quiero es que la gente no se aburra, jajaja. Eso me parece fundamental y por otro lado quiero que con mi pregón el gaditano valore más su Semana Santa y con aquello de que viene gente de fuera que no son muy cofrades, por su afinidad conmigo, espero que también valoren lo que aquí tenemos y que lo conozcan. De ahí también que el presentador sea Ángel Expósito, que fue pregonero de la Semana Santa de Madrid, pero que es muy conocido fuera del ámbito cofrade. Quiero un pregón para todos los públicos pero no que pierda la esencia de la Semana Santa.