El tiempo para la Semana Santa se va aclarando: «Las tendencias para los primeros días no pintan bien»

La Semana Santa se acerca y mucha gente, por no decir todo el mundo, fieles o no de los tradicionales pasos, se pregunta qué tiempo va a hacer del 13 al 20 de este mes de abril, la fecha señalada.

Son muchos los medios y portales que desde el mes pasado llevan publicando 'informaciones' al respecto. Eran días en los que este periódico optó por informar de la manera más clara, poniendo el 'pronóstico' para la Semana Santa en boca de un portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Resumía Juan de Dios del Pino pasado mediados de marzo: «De la Semana Santa sabemos que el Viernes Santo cae en viernes».

Pero han pasado los días y ya estamos con los dos pies en abril. Y aunque aún es arriesgado hablar de pronósticos, sí puede hablarse de tendencias. Se va aclarando al panorama.

Desde Andaluza de Meteorología (Andalmet) se ha emitido una hoja de ruta que se irá cumpliendo desde este pasado miércoles y hasta el Jueves Santo. Es una programación meteorológica en toda regla. Y antes de meterse de lleno en pronósticos y probabilidades reales de precipitaciones, se habla de tendencias.

Ayer se compartió un vídeo explicativo sobre las diferentes tendencias esperadas por los distintos modelos. En este vídeo se viene a decir que los actuales modelos marcan dos opciones muy diferentes: una con lluvias y otra con sol y calor.

Las opciones

Se apuntan las siguientes reflexiones con los distintos modelos sobre la mesa:

«Poco a poco nos vamos acercando a la Semana Grande de Andalucía, a nuestra Semana Santa. Y es cierto que conforme van pasando las jornadas, los meteorólogos vamos viendo una serie de indicios que nos van dando unas pistas sobre cómo puede evolucionar el tiempo«.

«Vamos a partir de la base, como siempre, de que vamos a tener esta próximas Semana Santa dos opciones. La primera, y la que menos nos interesa, es que tengamos situado al suroeste de la provincia, entre las Islas Canarias y el Golfo de Cádiz, una famosa DANA. Una DANA que presumiblemente podría llegar para los inicios de la Semana Santa. Y la segunda opción es que esta DANA no llegue a entrar en la península y se quede en ese camino entre las Islas Canarias y el Golfo de Cádiz. Cuanto más cerca de Canarias se quede, que es otra posibilidad, pues tendríamos otra Semana Santa plena. Plena y de calor, porque al situarse esa DANA más lejos de nosotros, lo que nos enviaría serían vientos cálidos de componente sur. O sea, del continente africano«.

«Vamos a ir desgranando poco a poco lo que se ve a día de hoy. Ya sabéis que queda muchísimo y que esto va a variar una barbaridad, pero es cierto que las tendencias a día de hoy para la próxima Semana Santa, en especial para las primeras jornadas, no pintan bien. Y no pintan bien porque precisamente la mayoría de esos modelos nos muestran que esa pequeña DANA se va a acercar lo suficiente como para empeorar el tiempo por Andalucía«.

«No va a hacer falta estudiar mucho. Esta semana hay lluvias. Pues bueno, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de la semana que viene vamos a tener todo lo contrario. Vamos a tener sol y calor. Bastante calor. ¿Y por qué? Porque esa DANA está cerca de Canarias. ¿Qué ocurre? Que a partir del jueves que viene, esa DANA se va a ir reintegrando en la circulación. Para que nos entendamos, esto significa que se va a acercando desde Canarias hacia la península. Conforme se acerque, pues obviamente el riesgo de chubascos y tormentas pues aumenta. ¿Y dónde aumenta más? Pues en Andalucía, porque estamos más pegados a esa DANA«.

«Vamos a dejar claro una cosa. La Semana Santa no va a ser como la del año pasado. No va a llover todos los días y no va a llover a todas horas. Este año la Semana Santa, en principio, pinta típicamente primaveral. Esto nos habla de que vamos a ver buenos ratos de sol, pero también, parece ser, que desgraciadamente, al menos las primeras jornadas, Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos y Lunes Santo, parece que vamos a estar bajo la influencia de esta pequeña DANA en el Golfo de Cádiz. Vamos a ver ratos de sol y vamos a ver ratos en los que va a llover. Obviamente no es lo mismo que nos llueva de madrugada, que la mayoría de las cofradías no hace estación de penitencia, a que nos llueva a las cinco o a las seis de la tarde, cuando la mayoría de cofradías está en la calle«.

«Aún es prontísimo. Es más, es que aún no se sabe si esa DANA va llegar al Golfo de Cádiz. Es cierto que la mayoría de los modelos sí apuntan a que llegue. Pero quedan diez días. Es decir, queda una barbaridad. Por poner un ejemplo, aún no sabemos sí va a llover este próximo domingo«.

En resumen, se concluye desde Andalmet: «Salvo giro de los acontecimientos, las primeras jornadas de Semana Santa no pintan bien. No es que vaya a estar todo el día lloviendo, pero el riesgo de chubascos va a ser alto«.

El próximo vídeo informativo de Andalmet sobre las diferentes tendencias esperadas por los distintos modelos, se compartirá este viernes 4 de abril a las nueve de la noche.