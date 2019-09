Mantenimiento El abandono se apodera de los bajos de la pérgola de Santa Bárbara Los locales y las salidas del aparcamiento subterráneo presentan un importante estado dejadez con cristales rotos, basuras, suciedad y malos olores

Actualizado: 21/09/2019 17:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El que iba a convertirse en el principal frente marítimo del casco histórico de la ciudad, el paseo de Santa Bárbara, se está deteriorando por días presentando un estado lamentable.

Situado junto al Parque Genovés, el principal pulmón verde del centro de la ciudad, de varias facultades y equipamientos de la Universidad de Cádiz, del colegio Carlos III, del pabellón deportivo del Casco Histórico o del parador Atlántico; el paseo y sobre todo los bajos de la pérgola de Santa Bárbara ofrecen al gaditano y al visitante una imagen desoladora.

Cristales rotos, suciedad o malos olores son solo un ejemplo de la falta de mantenimiento existente en la zona, donde han vuelto a asentarse personas sin hogar que en su día fueron desalojados por parte del Ayuntamiento de Cádiz - al igual que de los bajos del balnerario de la Palma- para, según decían, «garantizar la salubridad en la zona».

Llevaron a cabo una campaña informativa en la que les ofrecían los servicios municipales disponibles para dejar sus pertenencias o para pasar la noche, caso del albergue o el centro de los Caballeros Hospitalarios.

No obstante, lo que se consiguió es que se trasladaran a otras zonas de la ciudad como las bóvedas de las Puertas de Tierra, la plaza de los Balbo, la plaza de las Tortugas, Varela o incluso el interior del parque Genovés (en el escenario del teatro Pemán).

Muchas de estas personas son reticentes a acudir a los citados centros para pasar la noche porque están sujetos a unas normas, no aceptan mascotas (y muchos de ellos no quieren separarse de ellas porque es su única compañía), o no aceptan a mujeres, caso de Caballeros Hospitalarios.

Asimismo, está pendiente que se ponga en funcionamiento el centro de baja exigencia situado en el Campo del Sur, en el Arco de Garaicoechea, donde las personas sin hogar podrán acudir a asearse, a lavar la ropa y a recibir asesoramiento y apoyo por parte de profesionales para intentar su reinserción en la sociedad.

Quejas de usuarios del aparcamiento

Pero lo cierto es que los bajos de la pérgola siguen llenos de colchones, tiendas de campaña, mantas y enseres de estas personas que no tienen donde acudir ni pasar la noche, por lo que se refugian en lugares techados y resguardados de vientos, frío y humedad.

Las salidas peatonales de los aparcamientos están minadas de basuras y desperdicios y sus cristales han quedado practicamente opacos al estar rotos y con suciedad incrustada.

Las quejas de los usuarios del parking subterráneo de Santa Bárbara, con una gran actividad diaria al estar situado en pleno centro de la ciudad y junto a la Universidad gaditana, son constantes optando muchos de ellos por salir a través de la rampa de entrada y salida en lugar de por los accesos peatonales dispuestos a lo largo de todo el paseo.

Entre los motivos del desalojo de las personas sin hogar que se llevó a cabo el pasado mes de junio por parte de los servicios municipales de las delegaciones de Medio Ambiente, Servicios Sociales y Policía Local; estaba la limpieza y adecentamiento de los locales situados en los bajos de la pérgola.

Talleres universitarios

Según el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz, estos espacios tendrían que ser reformados y adaptados para posteriormente ser cedidos a la UCA con el principal objetivo de reforzar aún más el cinturón universitario y de darle vida a unos locales que durante años han permanecido cerrados y vacíos.

El desalojo de esta zona se hacía por tanto fundamental para que la empresa constructora encargada del arreglo y adecentamiento de este área pudiera actuar, aunque han pasado ya cerca de cuatro meses y no se ha producido ningún movimiento.

La intención de la Universidad de Cádiz es que estos en estos locales se alojen los talleres universitarios que en estos momentos cuentan con escaso espacio en la facultad de Filosofía y Letras, situada justo al lado.

Asimismo, dentro del convenio también se contempla que la UCA pueda hacer uso del teatro Pemán situado en el parque aunque tampoco se han iniciado los trabajos de la segunda fase.

Facultad de Ciencias de la Educación

A estos equipamientos también se sumarán las pistas deportivas que se construirán en los terrenos del antiguo Campo de las Balas, en los que actualmente se encuentra un aparcamiento en superficie que está gestionado por una empresa sin ánimo de lucro y de reinserción laboral como es Nufan.

Hasta el momento no hay una fecha concreta para que todos estos equipamientos se conviertan en una realidad ya que, en primer lugar, tiene que confirmarse por parte de la Junta de Andalucía que el antiguo Valcárcel albergará, una vez rehabilitado, la facultad de Ciencias de la Educación, ubicada actualmente en el campus de Puerto Real.

El cambio de gobierno en la Junta de Andalucía ha hecho que exista cierta inquietud por parte de la UCA, que ya había presentado el proyecto básico y de ejecución de esta facultad. El proyecto contempla una superficie total construida de 22.293 metros cuadrados respecto a los 13.608 actuales, así como la construcción de un nuevo edificio de 8.695 metros cuadrados.

Dispondrá de una capacidad para 3.130 estudiantes simultáneamente y estará dotado con 40 aulas de docencia, nueve aulas de informática, dos salones de grado, nueve laboratorios, una sala de conferencias, un gimnasio, cinco departamentos, dos talleres de dramatización, tres aulas de música, un laboratorio de sonido, un taller de expresión corporal, una biblioteca, un servicio de atención psicológica, un laboratorio de psicología y una sala de trabajo colaborativo.