Feria de Jerez 2019: Cosas que tienes que hacer en la Feria de Jerez

2. Bailar Sevillanas

No hay Feria que se precie sin el baile más típico, las sevillanas. La de Jerez no es una excepción así que en las casetas predominarán las sevillanas y hay que bailarlas aunque no sea un experto. Quien no sabe debe aprender para intentar seguir a quienes dominan el arte del flamenco. Junto a las sevillanas, Jerez destaca por sus bulerías, más complejas para bailarlas pero también muy presentes estos días en las casetas del Real.