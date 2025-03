La Lotería deja 45 millones de euros en Barbate: «Nos lo merecíamos, somos un pueblo humilde»

52.472 , ese número se ha convertido en historia de Barbate. El sorteo de la Lotería de Navidad de 2020 ha dejado la friolera cantidad de 45 millones de euros en el municipio gaditano.

La Administración n°2, ubicada en la calle Baessipo n° 6, fue el lugar donde se repartieron las 90 series premiadas, un total de 900 décimos agraciados, de los cuales 380 fueron adquiridos por la peña carnavalesca barbateña ‘Los Robinsones’ y, posteriormente, repartidos por Chiclana a través de la peña ‘Hombres del Campo ’.

«Me ha pillado pelando papas con mi cuñada, preparando el guiso», comenta una de las vecinas agraciadas con un décimo premiado con 50.000 euros, el tercer premio del sorteo. «Lo primero que haré será tapar agujeros, después todo se verá» , comenta con una sonrisa que no disimula ni la mejor de las mascarillas.

«Este dinero es para mis niños, hoy es el cumpleaños de uno de ellos, van a tener los Reyes que se merecen», dice una mujer entre lágrimas. La pandemia se había llevado su trabajo, su única fuente de ingresos y hoy se ve recompensada con un tercer premio de la Lotería, «Dios aprieta, pero no ahoga. Aunque el coronavirus siga, esta alegría se queda en Barbate» , afirma mirando al cielo y dando las gracias.

La vecina de Barbate tuvo que mirar el décimo cinco veces, «lo miré por primera vez y hasta salí corriendo y aún no me lo creo, hasta que no tenga el dinero no me lo creo ». Fueron sus familiares quienes –con sus llamadas– confirmaron su alegría.

La mayor parte de los décimos se repartió entre barriadas

La gran mayoría de los 900 décimos vendidos se quedan en Barbate, «es una gran noticia, nos los merecíamos, somos un pueblo humilde y lo hemos pasado muy mal» , confiesa la propietaria de la Administración, Isabel Madrid.

«Ha venido todo el pueblo a celebrarlo» , comenta Isabel mientras recibe el cariño de Barbate. A pesar de las medidas anti covid, hoy los abrazos estaban justificados. No es la primera vez que esta Administración reparte suerte, en años anteriores también cayó un gordo (mediante décimo de máquina), un segundo premio y dos quintos, aunque «ninguno como este, es enorme». «Es la cantidad más grande jamás repartida en Barbate», sentencia la lotera, quien hoy también ha vendido muchos billetes para la próxima Lotería del Niño.

Los bares colindantes a la Administración n°2 se llenaron «más que nunca, ni antes de la pandemia» para festejar como correspondía la hazaña en Barbate. «A mí no me ha tocado nada, yo ni compro, pero esto es una alegría inmensa», revelaba un joven barbateño. Afortunados o no, el pueblo se volcó en la celebración.

Los coches detenían la marcha frente a la multitud para hacer sonar sus cláxones. Los brindis se sucedían, precediendo a los innumerables coros que rezaban «no me lo creo, no puede ser».

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2020 en Barbate ha dejado anécdotas tan curiosas como trabajadores que no sabían que habían sido agraciados con 50.000 euros y continuaban su turno como si no fuera con ellos la cosa, personas que jamás habían comprado antes décimos y han sido premiadas a la primera o decenas de vecinos que residen fuera de la barriada y suelen comprar en otras administraciones, pero que este año sintieron «un palpito, aún no sé por qué».

El tercer premio también salpica Chiclana

Parte de los 900 décimos premiados fueron a parar a la peña ‘Los Robinsones’. Esta asociación carnavalesca comparte lotería todos los años con su hermana de Chiclana, la peña carnavalesca ‘Hombres del Campo’ , por lo que parte de la suerte de Barbate se ha repartido por Chiclana, «es una bendición».

380 décimos de ‘Los Robinsones’ (19 millones de euros en total) que han salpicado Chiclana, llegando hasta el cuerpo de la Policía Local. Una veintena de agentes compraron sendos números en la peña ‘Hombres del Campo’, por lo que 1 millón de euros del décimo 52.472 irán a parar a la Policía Local de Chiclana.

Este tercer premio, de 500.000 euros la serie, otorga a cada portador de un décimo 50.000 euros , 2.500 euros por cada euro apostado. Hacienda se lleva el 20% de los premios que superen 40.000 euros, pero solo se aplica a la cantidad que excede, por lo que cada décimo premiado deja a un único poseedor un montante de 48.000 euros libres de impuestos, «un pelotazo» para Barbate.