Las playas gaditanas ya tienen sus vigilantes

A las diez de la mañana la jefatura de Policía Local de El Puerto de Santa María recibía este lunes a una veintena de los nuevos vigilantes de las playas de la localidad .

El alcalde, Germán Beardo , junto con la responsable del Área de Seguridad, Marina Peris , y el supervisor de Protección Civil, Javier Cobos , daban la bienvenida a estas personas que desde este lunes se incorporan a las labores de control de aforo y acceso a las playas así como de información a los usuarios de las mismas . Estos empleados han sido seleccionados por la Junta de Andalucía y han recibido previamente una formación específica desde la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). En total, las playas gaditanas contarán con un total de 686 vigilantes durante los tres meses de verano que cobrarán 1.900 euros netos al mes.

El objetivo final de su presencia en las playas es velar para que se cumplan las recomendaciones y medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias con el objetivo de evitar el riesgo de propagación del virus en nuestras costas.

Autoridades locales reciben a los vigilantes portuenses

Preparados ya con los uniformes y teléfonos móviles que les han facilitado desde la administración autonómica, los vigilantes atendían a las primeras indicaciones en esta jornada de inicio de su actividad. En el caso de El Puerto, que es la localidad gaditana para la que la Junta ha contratado más vigilantes , la mayoría de ellos procede de la provincia de Cádiz aunque también había alguno de otras provincias como Sevilla. En este primer encuentro con las autoridades locales se pasaba lista, se resolvían algunas dudas y además se otorgaba a cada uno de ellos el destino concreto , la playa en la que van a pasar buena parte de su tiempo de los próximos tres meses.

Desde Fuentebravía hasta Valdelagrana, en total son setenta y ocho los vigilantes que controlarán el litoral portuense. Y a ello se han puesto ya quienes forman parte del turno de la mañana . Diariamente estarán repartidos en dos franjas horarias, desde las 10 hasta las 16.30 horas y desde las 14.30 horas hasta las 21.00 horas . Es decir, desde las 14.30 horas y hasta las 16.30, coincidirán ambos grupos. Los descansos los realizarán entre semana de forma que los viernes, sábados y domingos estarán todos los efetivos en las playas ya que es cuando se espera mayor afluencia de bañistas.

Distribución en las playas

Luis, Benito, Joaquina, María José, Pilar y Cristina ya conocen su destino. Los seis vigilantes se encuentra desde este lunes en una de las playas de mayor extensión de la localidad portuense: Valdelagrana. Hasta allí se desplazan desde la jefatura de la Policía Local con muchas ganas de comenzar esta labor que les mantendrá activos al menos hasta el próximo 15 de septiembre.

María José Palomo

María José Palomo es portuense y se muestra encantada con haber conseguido este empleo. «Estaba en una bolsa desde 2007 de ordenanza y de ahí es de donde me han llamado. Estoy contenta con la posibilidad de trabajar y al ser un organismo oficial pienso que todo va ir muy bien». María José muestra orgullosa su camiseta blanca con el logotipo de la Junta. Por detrás se puede leer 'Playas Seguras' . Completan el uniforme pantalones azules, que esperan recibir próximamente, gorras blancas, también con el distintivo del Gobierno autonómica, y mochilas de color naranja , fácilmente detectables.

«La verdad es que me ha venido muy bien Valdelagrana para desplazarme hasta allí desde donde yo vivo», apunta María José. En cuanto a la mayor inquietud de cara a esta responsabilidad que afronta comenta que « la respuesta de la gente pues me preocupa un poco porque no sabes cómo se lo van a tomar el que le digas que no tiene acceso a la playa porque está lleno el aforo... pero bueno tenemos el apoyo y ayuda de Protección Civil y Policía Local y espero que no haya problemas y todos entiendan que es lo mejor y que estamos para ayudar y que la playa sea segura ».

Seguridad

Precisamente la responsable de Seguridad del Consistorio portuense, Marina Peris , que asistía también a este comienzo de la labor de los nuevos vigilantes de las playas, aseguraba que « la Junta ha mandado una aproximación del número de efectivos que debe haber según los kilómetros . El personal va proporcionado a los metros de playa. En cualquier caso, ellos siempre estarán cubiertos por Protección Civil y Policía Local ».

Entre las funciones de estos auxiliares, la edil destacaba que «por ejemplo sé que van a tener que quitar más de una carpita que las hemos prohibido más que nada por solidaridad porque tú pones una carpa de esas y le quitas playa a dos familias.

La Junta de Andalucía publicaba un decálogo de recomendaciones y normas para las playas en este verano en el que se convive con el Coronavirus. Una de ellas es la la relativa al tiempo de permanencia en la playa limitado a cuatro horas . En este sentido Peris expone que «eso es incontrolable. Tenemos que confiar en ese caso en la nueba voluntad del ciudadano. Avisaremos cuando veamos una masificación exagerada. La Policía Local estará fuera y cuando se vea todo lleno pues se dará un toque».

Y sobre la posibilidad de que en El Puerto se tenga que llegar al punto de cerrar alguna playa como sucedió en Cádiz con Santa María del Mar o en Conil con la Cala del Aceite , Marina Peris afirma que «aquí de todas formas la gente siempre ha estado muy repartida porque hay muchas playas. El problema es sábados y domingos pero los demás días espero que no haya problemas».

Los vigilantes, atendiendo las indicaciones de Javier Cobos de Protección Civil