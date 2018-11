EL PUERTO Muere la profesora portuense Tina Fuertes Enferma de cáncer, inició en Change.org la petición de firmas a favor de las donaciones de Amancio Ortega

Triste noticia para El Puerto que ha conocido este miércoles el fallecimiento de una de sus vecinas, María Valentina Fuertes, conocida familiarmente como 'Tina'. Aunque había nacido al otro lado del Estrecho, en Ceuta, Tina se sentía plenamente portuense, ciudad en la que ha vivido desde hace algo más de treinta años.

Estaba enferma de cáncer desde hace once años y su testimonio y situación se conocieron el año pasado cuando ella misma inició la recogida de firmas en Change.org en contra del rechazo a las donaciones económicas del empresario Amancio Ortega en la lucha contra el cáncer.

Durante su vida profesional fue profesora de Historia del Arte en el colegio Grazalema, donde alumnas y compañeras hoy lamentan su pérdida.

Su indignación por la polémica que generó en algunos sectores la donación de Amancio Ortega la convirtieron en protagonista de la actualidad a través de distintos medios de comunicación nacionales en los que como enferma defendió el respaldo del empresario gallego. Entonces Tina aseguraba que «la sociedad de esta España no es la misma que la de hace veinte años, es una sociedad muy politizada y muy acostumbrada al enfrentamiento». Además, la docente se preguntaba que «¿porque Amancio Ortega sea rico no podemos aceptar su ayuda? ¿Quién si no un rico podría prestar esa ayuda en estos tiempos de crisis en los que no es posible comprar o renovar las máquinas al ritmo que necesitan las personas enfermas?».

En los últimos años la enfermedad había avanzado y se había extendido pero ella nunca dejó de luchar y sobre todo defendió estas donaciones económicas porque suponían una posibilidad más para investigar el cáncer. Descanse en paz.