¿Qué hacer en la Feria de El Puerto?

Es ya uno de los símbolos de la Feria de El Puerto . La imponente figura del toro de Osborne ensalza la entrada al recinto y pocos se resisten a no hacerse una foto frente a ella para iniciar la fiesta. Cuenta con una silueta de 22 metros de alto por 22 metros de ancho que, con 20.000 bombillas leds de bajo consumo en su interior, volverá a dar la bienvenida a locales y forasteros en el acceso principal de la Feria portuense.

C. Cherbuy

C. Cherbuy

Y si se quiere disfrutar bien de la fiesta hay que montarse en un coche de caballo . Desde allí se puede ver todo el recinto y disfrutar del paseo. Es uno de los elementos clásicos de la fiesta y los engnahces se voncierten en los protagonistas a su paso por el lugar. foráneos y portuenses no dudan en subirse a uno y realzar su manera de vivir la celebración.

C. Cherbuy

Bailar sevillanas

Dos mujeres bailan sevillanas. - C. Cherbuy

Es el himno oficial de la Feria de la Primavera. Se vaya donde se vaya, en la caseta en la que se entre está sonando. No se puede vivir la feria sin las sevillanas y por lo tanto uno no se puede ir del lugar sin haber bailado. Tanto expertos como personas que no tienen tanta experiencia se lanzan a los 'tablaos' o al centro de las casetas para echarse un baile y disfrutar de este gran ambiente.