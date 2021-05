CHICLANA 4 millones de euros en alumbrado público para acabar con la inseguridad del diseminado de Chiclana El Consistorio también trabaja en las tarreas de limpieza y desbrozo de caminos con el fin de reducir las posibilidades de incendios ante la llegada del verano y el aumento de residentes

José Pedro Botella Actualizado: 30/05/2021 11:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Accidentes de tráfico, falta de visibilidad, robos, asaltos a parcelas e inseguridad en las calles han sido los sucesos notificados en los últimos meses por los vecinos del diseminado de Chiclana, los cuales han reclamado, entre otras medidas, contar con un alumbrado público lo suficientemente amplio como para paliar estas carencias detectadas.

«Por razones de seguridad, hay una serie de caminos y vías que necesitan de una acción inmediata, que permita la colocación de alumbrado», considera el propio alcalde de Chiclana, José María Román. En este sentido, el Consistorio ya respondió a estas solicitudes con el anuncio de la instalación de luminaria en una veintena de caminos del diseminado, actuación que acaba de salir a licitación para conseguir, en los próximos años, la iluminación de casi 30 kilómetros lineales.

4 millones de inversión

Esta actuación se acometerá en dos fases, siendo la primera de ellas la que ya ha iniciado su proceso de licitación por un presupuesto base de 1.610.990 euros.

Una vez sea licitada, la actuación conseguirá iluminación pública en 16.746 metros lineales del diseminado de Chiclana: Campillos, callejón de Navarrete, de Llobregat y Juerga en la zona de Pinar de los Franceses-El Marquesado; Llano de San Vicente, callejón Pandereta, Maduros y Huerta del Rosario en la zona de Majadillas; Hijuela del Huevo, Canteruelas Altas, Rebollo y Caño Juan Cebada en el Pago del Humo; Cerradura, Fresno y Rueda la Bota en la Rana Verde; así como en el camino del Consorcio, callejón de Borreguitos, de la Isleta, calle Carboneros y callejón del Águila.

El proyecto tiene previsto completar otros 12.500 metros de instalación luminaria en los caminos de La Cepa, calle Ceuta, callejón de la Pedrera, del Pleito, Jaspe, callejón del Amendral de Majadillas, del Velero, de los Andes, Simón Bolívar, Nuestra Señora del Carmen, del Rodeo, Pozo de la Boyal, Canteruelas Bajas, callejón del Almendral y del Camping. Para ello, será necesaria la inversión adicional de 1,5 millones de euros.

Limpieza de caminos para evitar incendios

«Esperamos tener la nueva luminaria antes del verano», desea José María Palomino, secretario Federación de Asociaciones de Vecinos de Chiclana Norte. Los vecinos no ven la hora para conquistar esta solicitud histórica, que viene acompañada de otras actuaciones como el asfaltado y limpieza de los caminos.

Precisamente, el pasado año se acusó la escasez de esta limpieza, la cual no pudo ser todo lo minuciosa que debería a causa de la irrupción de la pandemia. «Se acometieron los trabajos, pero éstos no fueron realizados con maquinaria», explica Palomino.

En esta ocasión, la limpieza se acometerá «quitando la tierra que existe en los límites de los caminos, la cual hace que crezca la hierba en los laterales». Esta actuación resulta clave para garantizar la seguridad de los vecinos del diseminado ya que esta vegetación es la principal culpable de los incendios que se producen durante el verano.

Previamente, en marzo, el Ayuntamiento de Chiclana reforzó las labores de limpieza y mantenimiento del diseminado mediante la contratación de ocho trabajadores forestales, llevadas a cabo mediante el Plan de Empleo Extraordinario Covid-19, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz.

«Las basuras acumuladas en los límites de los caminos, la hierba seca y el sol pueden producir incendios. Ya ha sucedido en varias ocasiones y casi siempre es por estos motivos. Este es el gran peligro que tenemos aquí», advierten.

«Los caminos se encuentran con rastrojos y mucha tierra. Esperemos que antes de verano esté todo terminado. De momento en el Marquesado aún no han comenzado, pero sí en el Pinar de los Franceses», solicita el secretario de la Federación. La llegada de vecinos a sus segundas residencias del diseminado anima a completar lo antes posible estos trabajos de limpieza.

Esta actuación está íntegramente ligada a las labores de limpieza y reciclaje en el diseminado. El Consistorio, durante los últimos meses, ha contribuido a facilitar estas labores gracias al incremento de los servicios de recogida selectiva mediante la instalación de 43 contenedores de cartón, 53 de envases y 26 de vidrio.

«Ya solo queda que la ciudadanía se conciencie, hay muy poco civismo», considera José María Palomino. Para el residente, este último paso no se ha conseguido todavía: «existe un mejor servicio, ya no tenemos que dejar restos de podas, muebles o enseres en los contenedores, podemos llamar y se recogen en la puerta de tu casa, pero hay personas que aún no recapacitan».