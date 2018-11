Andalucía Susana Díaz afirma que es de «justicia» que los bancos asuman impuesto de hipotecas La presidenta de la Junta ha valorado en declaraciones a los medios en Lubrín (Almería) el decreto ley anunciado por el Gobierno

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido hoy que es de «justicia que sean los bancos los que asuman esos impuestos», en referencia al impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, porque no han devuelto lo que pagaron «todos los españoles» para su rescate.

Ha valorado en declaraciones a los medios en Lubrín (Almería) el decreto ley anunciado por el Gobierno, lamentando que «ahora que tienen beneficios, no sólo no devuelven sino que quieren que sean los ciudadanos los que paguen determinados costes».

«Lo que no puede ser es que la crisis económica la pagaron los ciudadanos, el rescate de las entidades financieras lo pagamos entre todos, no han devuelto nada. En otros países del mundo se ha devuelto incluso, como en el caso de Estados Unidos con un 8 % de interés», ha sostenido.

De esta forma, ha mantenido que los bancos tienen que «empezar a devolver un poquito al conjunto de los ciudadanos de este país».

«Desde el respeto profundo que tengo a la justicia, pero en quince días no podía entender que pasáramos de que fueran los bancos a que fueran los ciudadanos los que pagaran este coste y encima la derecha dijera 'no, no, si van a ser los bancos quitamos el impuesto'», ha apuntado en relación a las sentencias del Tribunal Supremo (TS).

Una dicotomía que le pareció «desconcertante», ha revelado, añadiendo que este impuesto no se puede eliminar porque «alguien tiene que pagar el coste del estado del bienestar, de la educación y la sanidad».

Ha dicho estar segura de que el Gobierno estará «vigilante» para evitar que las entidades financieras «endosen» esos costes a los ciudadanos y ha defendido que es «muy fácil controlar cuando hay algún tipo de actuación desleal, en este caso hacia los consumidores y se pretenda endosar ese coste a lo que tienen que pagar los usuarios».

«Si el Gobierno está vigilante, que lo va a estar, eso se va a detectar con mucha facilidad. Y no me parece justo que incluso intenten triquiñuelas para intentar endosarle esto a los consumidores, a los ciudadanos. Insisto, todos los ciudadanos hemos pagado mucho en este país para rescatar a las entidades financieras que lo hicieron mal. Ahora que tengan un comportamiento acorde con el momento que estamos viviendo», ha incidido.

Por su parte, ha indicado que será en los próximos días cuando la Junta de Andalucía dé a conocer el paquete de medidas para ayudar «a quién más trabajo le está costando volver a la vivienda y poder tener un proyecto de vida autónomo».