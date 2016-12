Malditas las ganas de hablar hoy del concejal González Bauza. ‘El Lolo’, para sus amigos de Podemos. Hoy, día de Navidad, en el que todos debemos mostrar nuestra mejor cara, la amable, toca analizar la gestión de un señor que desde que llegó a su puesto de concejal, se veía que la cosa no acabaría bien. Su perfil en la web oficial de ‘Por Cádiz sí se puede’ lo dejaba claro. Obtuvo el Graduado Escolar con 35 años. Y le dan una de las concejalías más importante en cualquier ciudad, la de limpieza.

En este año y medio que ha estado al frente de la misma, Cádiz está manifiestamente más sucia. Motivo más que justificado para que hubiese abandonado su cargo hace ya tiempo. Y si por si fuera poco, se ha visto envuelto en una denuncia por irregularidades en la gestión y casos de enchufismo –todo presunto, presuntísimo– que son los que han acabado definitivamente con su efímera carrera política. Eso que ganamos todos los gaditanos.

Su incapacidad para el puesto es manifiesta. A poco que su sucesor sea un poco más ‘espabilao’, no tendremos que esperar a que llueva para que la capital gaditana no apeste a pipi de perro en cada esquina, en cada farola, en cada tronco de árbol. Si además de no estar a la altura del cargo, González Bauza es un pillo es algo que está estudiando la fiscalía y que determinará un juez.

La salida del concejal de limpieza es la primera de la ‘era Kichi’. Pero no debería ser la única. Mucho peor que el suyo es el caso de la concejala de Fomento, Laura Jiménez. ‘La Laura’, en el argot podemita. A causa de su pésima gestión, Cádiz ha perdido la friolera de 15 millones de euros. Repito, 15 millones de euros. La famosa Edusi. Un dineral procedente de la Unión Europea y que debía destinarse a los barrios más necesitados de la ciudad. Precisamente aquellos donde más votos ha obtenido Podemos. Al menos, González Bauza ha tenido la suficiente dignidad para dimitir justo antes de que se lo cargaran.

Pero no parece que sea el caso de Jiménez, quien nada más llegar al cargo se vio envuelta en una polémica por el despido de varias trabajadoras del IFEF que finalmente hubieron de ser readmitidas ante la presión popular. Esa que ella misma tantas veces ejerció cuando estaba al otro lado de la barrera. Jiménez –quien según su propio CV subido a la página web de su partido no ha trabajado en su vida más allá de alguna colaboración con ONGs y algún voluntariado– maneja otra de las concejalías más importantes. Y lo único reseñable que se le recuerda es cuando afirmó en un Pleno, a voz en grito, que la Junta de Andalucía «no hace ni el huevo» por el trabajo de los gaditanos. Será por lo que ha hecho ella. De momento, perder 15 millones de euros.

En fin, Feliz Navidad a todos. También ‘Al Lolo’ y a ‘La Laura’, que nos hacen pasar estos ratitos tan entrañables.