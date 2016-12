Las rupturas mÃ¡s sonadas de 2016

Taylor Swift dejó a su pareja por sorpresa para lanzarse a los brazos del actor británico Tom Hiddleston, y después surgió la polémica que protagonizó junto a la cantante por los derechos de «This Is What You Came For». El Dj ha hablado abiertamente de sus sentimientos y de lo mal que lo pasó en su ruptura con Taylor Swift.

Durante el tiempo que fueron pareja, la cantante le había dedicado una canción a su entonces novio, tras una conversación, el Dj decidió grabarla en colaboración con Nils Sjobers, seudónimo que adquirió Tayler, para evitar posibles problemas en la difusión del tema «This Is What You Came For». Su noviazgo podía perjudicar las ventas, y por ello se tomó esta decisión.