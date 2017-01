Michelle Obama se refiere a su marido como Â«Mi zorro plateadoÂ»

El pasado miércoles la ya ex primera dama, Michelle Obama, fue al programa «The Tonight Show» para relatar desde su punto de vista cómo había sido la despedida de su marido como presidente de Estados Unidos. Michelle fue la única invitada de la noche y el presentador, Jimmy Fallon, le dedicó el programa en exclusiva para ella.

La ex primera dama confesó que durante el discurso se emocionó mucho al ver a su hija mayor Malia llorando. Michelle explicó que Sasha se quedó en casa porque al día siguiente tenía un examen importante. «Lo siento. Es mejor aprobar el examen…le puedes decir adiós después», explicó riendo.

La ex primera dama dijo que el final de Obama en la Casa Blanca «ha sido sorprendentemente emocionante para todos nosotros, de una forma que no esperábamos». Confesó que lloró durante su último evento en la Casa Blanca la semana pasada, a lo que el presentado le preguntó el motivo. «Fue al hablar de los niños. Los niños son mi corazón», y añadió, «cuando pienso en el hecho de que algunos de ellos le tienen miedo al futuro, de lo que está por venir…No quiero que tengan miedo. Quiero que abracen el futuro porque sé que el mundo cada vez va a ser mejor. Tenemos baches y altibajos en el camino, pero nuestros hijos se mueven hacia delante con fuerza y esperanza», explicó.

Durante el programa se comprometió a seguir trabajando en sus iniciativas para animar a los jóvenes a seguir una educación superior y comer sano. «No he terminado. Soy demasiado joven para detenerme», dijo. «Hemos hecho planes para continuar con todo lo que estábamos haciendo. Voy a seguir participando en estos temas siempre que esté viva. Hemos hecho grandes progresos con respecto al almuerzo escolar», concluyó.

En el momento en el que Fallon le preguntó sobre su reunión con su sucesora, Michelle explicó que había dado consejos a Melania Trump sobre cómo crear un espacio seguro para su familia mientras vivan en la Casa Blanca, y añadió que ella siempre iba a estar ahí si Melania o Ivanka necesitan su ayuda.

Antes de finalizar el programa, el presentador escribió una nota de agradecimiento a su invitada. «Gracias Señora Obama por ser una mujer inteligente, fuerte e independiente, ua activista, un icono de estilo y una gran bailarina». Ella escribió una nota de agradecimiento a su marido. «Gracias, Barack, por demostrar que no eres un pato cojo, sino mi propio zorro plateado». La expresión de pato cojo se utiliza para denominar a los presidentes de Estados Unidos que están finalizando su mandato y no pueden ser reelegidos. Zorro plateado, en cambio, se utiliza para denominar a los hombres que a pesar de su edad son atractivos.

El espectáculo finalizó con la actuación de Stevie Wonder, el cantante favorito de Michelle Obama.