Los discos mÃ¡s esperados de 2017

La industria discográfica vive momentos extraños: regresa el vinilo y cae el CD debido al auge de las plataformas de «streaming».Adele es la artista más vendedora de 2016 con un disco de 2015, y Beyoncé ocupa el segundo lugar sin dejar que su álbum «Lemonade» se pueda escuchar en Spotify. Las grandes estrellas del pop y el rock, en cualquier caso, siguen a lo suyo, es decir, creando música que justifique sus grandes giras y dé fuelle al negocio, con sus glamurosas entregas de premios. Aquí van unos cuantos lanzamientos, algunos ya confirmados y otros por confirmar, que serán protagonistas durante 2017.

Depeche Mode

«Spirit» aparecerá la próxima primavera, y ya han avanzado las fechas europeas de su gira de presentación, con solo una parada en España por el momento. Será el 6 de julio en el BBK Live de Bilbao. Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher han sabido adaptar a los tiempos su tecno pop, y es muy poco probable que defrauden a sus fans con ese sonido oscuro y esos directos impactantes que les caracterizan. La producción ha corrido a cargo de James Ford, miembro de Simian Mobile Disco.

The xx

Es una de las bandas más madrugadora: el 13 de enero se pondrá a la venta «I See You», de los británicos The xx. Esta misma semana han lanzado una nueva canción, «Say Something Loving», el tercero tras «On Hold» y «Dare You».

Joaquín Sabina

En el mes de marzo ya se podrá escuchar completo «Lo niego todo», la nueva propuesta de nuestro bardo más popular, Joaquín Sabina. Para renovar su sonido ha buscado la compañía de Leiva, y ya se han hecho públicos las primeras fechas de su gira. Comienza el 18 de junio en Sevilla, y uno de sus principales paradas será la doble cita en Madrid, días 21 y 22 en el WiZink Center (Palacio de Deportes).

Gorillaz

Se está haciendo de rogar el quinto trabajo de la banda de dibujos animados creada por el ilustrador Jamie Hewlett y el líder de Blur Damon Albarn. Tras varios anuncios de que aparecería en 2016, por fin se retrasó para esta año, ya que quedaban detalles por limar. Por ahora, lo que han hecho ha sido compartir una playlist especial para estas fechas tan señaladas denominada «Dirty Santa Party», con temas de AC/DC, Tom Waits, The Pogues... y una recomendación: «Disfrútela de manera irresponsable».

The Flaming Lips

Al igual que The xx, The Flaming Lips quieren empezar el 2017 con su nuevo disco ya bien colocadito en los anaqueles. El 13 de enero aparece su decimoquinto disco, «Oczy Mlody», que se anuncia como una vuelta a su versión más psicodélica.

U2

Parece que por fin la continuación de «Songs of Experience», titulada «Songs of Innocence», llegará en 2017, y vendrá acompañada de una gira que, como nos tiene acostumbrados la banda irlandesa, será de dimensiones espectaculares. Según explicó el guitarrista The Edge, tienen más de cincuenta canciones donde elegir para dar forma a esta nueva entrega.

Lori Meyers

Es uno de los grupos que están protagonizando una época de esplendor de la música indie en nuestro país. «En la espiral» es su propuesta para este año. aparecerá en febrero y «Evolución» es primer single.

Liam Gallagher

El hermano más díscolo de Oasis anunció a través de su cuenta en Twitter que lanzará su primer disco en solitario en 2017. y contará con diez canciones escritas por él mismo. Y él mismo explicó a la revista «Q» de qué iba este debut: «No te quedarás rascándote las barbilla al escucharlo. No es Pink Floyd y no es Radiohead. Es música para no rascarse la barbilla».

Taylor Swift

Todavía no hay informaciones que aseguren que esta mujer de éxito estratosférico reaparezca en 2017 con nuevas canciones, pero la lógica nos impulsa a pensar que ha pasado demasiado tiempo desde 2014, cuando Taylor Swift publicó 1989. Sí finalmente se decide, no resulta demasiado aventurado asegurar que será uno de los discos más vendidos del año.

The Jesus & Mary Chain

Han pasado nada menos que 19 años desde su última entrega con material inédito. Así que es todo un acontecimiento que esta banda de noise-pop tan emblemática del post punk regrese con un álbum titulado «Damage and Joy» el 24 de marzo. Y lo primero que han dejado escuchar de este trabajo, «Amputation», la verdad es que no suena nada mal. Ya tienen además dos fechas de presentación en España, el 29 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona y un día después en La Riviera de Madrid.

Arcade Fire

Es uno de los cabezas de cartel de la próxima edición del Primavera Sound, y con toda probabilidad actuarán con un nuevo álbum bajo el brazo. Por ahora, nos debemos conformar con el DVD que acaban de publicar: el documental «The Reflektor Tapes», que viene acompañado de un segundo DVD, «Live at Earl Court».

Katy Perry

«Voy a salir de gira en 2017 con un nuevo disco en el que estoy trabajando». Así de clara se ha mostrado Katy Perry en sus declaraciones. También lo ha dejado claro en las redes sociales, colgando incluso imágenes de ella trabajando en el estudio. Su anterior entrega, «Prism», es de 2013, y ha pasado demasiado tiempo si quiere seguir en la primera línea del pop.